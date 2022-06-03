Задержан подозреваемый в жестоком убийстве в Волковыске 19 3.06.2022, 9:57

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По предварительной информации, накануне мужчина употреблял спиртное.

В воскресенье во дворе одной из волковысских многоэтажек прямо на глазах у местных жителей случилась трагедия. Мужчина с ножом и битой устроил драку. Погиб 28-летний местный житель, по данным милиции, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Подозреваемый скрылся, но его задержали, сообщает милиция.

Ночью 3 июня 30-летний подозреваемый в жестоком убийстве в Волковыске был задержан недалеко от города.

По предварительной информации, перед инцидентом мужчина употреблял спиртное. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.

Что произошло в Волковыске

В воскресенье, 29 мая, около 17 часов у дома по улице Панковой, 13 произошла драка. Очевидцы сняли ее, точнее последствия, на видео. На нем видно, как парень без рубашки избивает битой двух других, уже лежащих на земле. Когда очевидцы подходят к одному из них, он оказывается уже практически мертв.

Подозреваемый скрылся, его объявляли в розыск.

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