Белорусы не доверяют банкам, а выбирают доллар и наличность 3 3.06.2022, 10:20

1,848

Как весенние скачки курса повлияли на поведение граждан страны.

По итогам самых горячих для курса белорусского рубля месяцев Центр системных бизнес-технологий SATIO провел исследование, в котором изучил финансовое поведение белорусов весной 2022 года. Какой валюте доверяют белорусы, как часто следят за курсом валют, сколько хранят в сбережениях – этими данными до официального релиза исследования с редакцией Myfin.by поделились аналитики SATIO.

Онлайн-опрос проводился в апреле этого года, в нем приняли участие 1007 респондентов. Структура выборки соответствует населению Беларуси в возрасте от 18 до 64 лет по полу, возрасту и региону.

Учитывая ответы белорусов, авторы исследования сгруппировали их в 4 сегмента:

Тревожные

Этот сегмент характеризуется сильно выраженным негативным восприятием экономической ситуации. В силу более высокого дохода для его представителей характерно разнообразное потребление более дорогих продуктов и услуг, которые могут стать недоступны из-за сложившейся ситуации (санкции, ограничение импорта).

Спокойные

Для этого сегмента характерно ярко выраженное спокойное восприятие экономической ситуации по сравнению с другими факторами. Большинство представителей сегмента не ощущают обеспокоенность относительно экономической ситуации в стране.

Адаптирующиеся

Ярко выражены как спокойное восприятие текущей ситуации, так и негативное. Низкий уровень жизни выражен слабо. Это семейные люди с высоким доходом, которых ситуация вынуждает переориентировать собственную потребительскую корзину и обращение с финансами.

Финансово-уязвимые

Для этого сегмента характерен низкий уровень жизни, факторы оценки восприятия текущей ситуации выражены средне. Вероятно, среди этого сегмента не сформировано определенное мнение касательно экономического кризиса. Сегмент скорее фокусируется на своем финансовом и социальном состоянии и не вдается в оценку ситуации во вне.

Почти половина белорусов имеет сбережения не больше чем на месяц

Исследование показало, что в случае лишения источника дохода у половины белорусов сбережений хватает на месяц и меньше. Два месяца без дохода смогут прожить 15% белорусов, три – 10%. Сбережений на полгода и больше хватит у 10% белорусов. Получается, размер сбережений, необходимый, чтобы прожить полгода и больше, есть лишь у каждого десятого белоруса.

Планируют покупать валюту и платить по кредитам

Самыми популярными финансовыми операциями апреля стали покупка/продажа валюты. За ними идут покупки в кредит/рассрочку, займы денег у родственников и знакомых и возвраты долгов/выплаты кредитов.

На вопрос о ближайших финансовых планах белорусы поделились двумя основными – 21% респондентов планировали покупать иностранную валюту, 19% собирались разобраться с кредитами и долгами.

Крайне непопулярными оказались следующие финансовые операции: приобретение криптовалюты или криптовалютных активов, оформление ипотеки, покупка ценных бумаг и других инвестиционных активов, взятие микрозаймов, досрочное снятие денег со вклада и оформление кредита. Их совершили либо планировали совершить менее 3% респондентов.

В условиях экономической неопределенности белорусы предпочитают не строить планов, связанных с финансами: более 40% не планирует совершать никакие финансовые операции.

Не время для сбережений и инвестиций

Однозначно хорошим время для сбережений считают крайне мало – 12% опрошенных. Большинство придерживаются мнения, что время не хорошее, но и не плохое (50%). Судя по всему, из-за низкого уровня финансовой грамотности населения ситуация либо не поддается оценке (вероятно, варианты «затрудняюсь ответить» и «не хорошее и не плохое» можно считать взаимозаменяемыми), либо оценивается «по ощущениям».

В то же время 2/3 белорусов предпочитают не тратить свободные деньги. Что нужно откладывать и беречь свободные финансы считают 65% респондентов, а тратиться на дорогостоящие товары готовы лишь 13%.

Такой же показатель в оценке обстановки для инвестиций – 2/3 белорусов считают ее неблагоприятной.

Банкам доверяет не больше 6%

Высокий процент опрошенных (49%) считает, что хранить сбережения лучше в наличной форме. 29% предпочитают, чтобы часть денег хранилась в банке, а часть – наличными. 6% респондентов рассказали, что лучше хранить деньги в банке.

Белорусы переживают из-за денег

Исследование замерило и показатели финансового стресса населения. Более 80% респондентов признались, что чувствуют обеспокоенность экономическим положением семьи, а 36% из них отметили особо сильные переживания.

С обеспокоенностью связано и постоянное отслеживание актуального курса белорусского рубля. Не следит за курсом лишь треть белорусов. А те, кто проверяют, делают это как минимум раз в неделю. Более того, 53% респондентов на момент опроса ответили, что сегодня-вчера проверяли изменения курса.

Доллары – самая популярная валюта сбережений

Многие респонденты утверждают, что хранить сбережения нужно в валюте – так думает 43 % опрошенных. 32 % предпочитают хранить часть в белорусских рублях, часть в иностранной валюте.

Доллары – наиболее привычная и предпочтительная иностранная валюта для сбережений. Так считает 73% респондентов. Население в возрасте 25-44 лет чаще придерживаются мнения, что лучше хранить сбережения в долларах, а старшее поколение (55-64 года) считает, что лучше собирать в евро.

Зеленый свет рассрочке, красный – кредитам

Большая часть опрошенных (56%) считает, что крупные покупки лучше оплачивать через оформление рассрочки, а вот оформление кредита является крайне непопулярной идеей. 30% белорусов разделяют мнение, что оплачивать нужно одним платежом, не прибегая к кредитам и рассрочкам. В этой категории больше женщин, а вот мужчины чаще склонны считать, что лучше оформлять рассрочку.

Белорусы в возрасте 45-54 года реже придерживаются мнения о том, что покупку нужно совершать отдельным платежом, а молодые люди (18-24 года) реже отмечают, что лучше оформлять рассрочку.

Что в итоге?

Краткие итоги для тех, кому лень читать все исследование:

Белорусы хранят сбережения в долларах.

У половины опрошенных запасов хватит меньше чем на месяц в случае потери работы.

За курсами регулярно следит 2/3 белорусов, а больше половины делает это ежедневно.

Более 80% опрошенных переживают из-за финансового состояния семьи.

Сбережения предпочитают хранить дома наличными, только на банковских счетах хранят сбережения лишь 6% респондентов.

Белорусы не рискуют вкладывать средства в криптовалюты, акции и ценные бумаги. Но 2/3 опрошенных предпочитают не тратить все деньги, выбирая откладывать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».