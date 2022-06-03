Российские войска понесли тяжелые потери и отступили на юге Украины 3.06.2022, 10:15

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Контратака оккупантов в районе Николаевки провалилась.

Российские военные предприняли попытку восстановить утраченное положение в районе Николаевки Херсонской области, но успеха не имели. Понеся существенные потери, были вынуждены отступить.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

В ходе боев оккупанты потеряли 24 человека, также был уничтожен танк Т-72, разбиты четыре 152 мм гаубицы "Мста-Б" и 4️ единицы автомобильной техники. При попытке осуществить воздушную разведку в Николаевской области сбит очередной беспилотник "Орлан-10" противника.

Ранее сообщалось, что в районе Добрянки, на севере Херсонской области вражеская ДРГ пыталась прорваться в тыл украинских подразделений.

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