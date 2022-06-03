Врач-психиатр рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Путина 5 3.06.2022, 10:27

3,378

У главы Кремля есть ряд навязчивых идей.

У российского диктатора Владимира Путина есть некоторое количество весьма навязчивых идей, главная из которых ‒ нужно добиться "покорности" от Украины. Об этом рассказал в комментарии порталу "Новое время" известный медик-психиатр Роман Долинский.

"По поводу такого реально возникает множество вопросов. Что это ‒ какие-то бредовые идеи, сознательная ложь либо манипуляции? Если взять за гипотезу ‒ это манипуляция, то она вовсе не тонкая, а максимально грубая и прямолинейная. Поэтому считаю, что все-таки Путин все говорит сознательно. И это у него не бредовая, а скорей всего, сверхценная идея", — пояснил он.

Как говорит психиатр, когда человеком овладела бредовая идея, то он железобетонно убежден в каких-то вещах, которые в реальности не существуют. И его никак нельзя убедить в их иллюзорности. В том время как сверхценная идея (в широких кругах народонаселения известная как идея-фикс) все же основана на реальных событиях, но, как правило, имеет мощную эмоциональную окраску, а также полностью захватывает внимание человека, а также обуславливает большинство его поступков.

Таким образом, говорит Долинский, у русского диктатора есть как минимум группа пресловутых сверхценных идей. Главная из которых ‒ добиться покорности от Украины и украинцев. Причем любой ценой.

Психиатр утверждает ‒ если бы Путин был "чистым эпилептоидом", то на него могли бы еще повлиять, к примеру, родственники или окружение.

"В его характере четко видна антисоциальная составляющая. То бишь никакой эмпатии и сострадания. И ему не жалко никого. Поэтому он и гонит свою армию на "убой" в Украину, никак не сопоставляя это с реальными возможностями войск и рациональными взглядами на свои "капризы"", — подытожил Долинский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».