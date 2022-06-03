Украинские разведчики уничтожили БМП врага с помощью уникальной кумулятивной бомбы с медным ядром 6 3.06.2022, 10:49

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Оружие было специально разработано для ликвидации техники оккупантов с дронов.

Бойцы 15 Главного Управления военной контрразведки СБУ продолжают косить ряды российской бронетехники осваивая при этом новую методику работы и уникальные боеприпасы.

Вчера днем, в Запорожской области, ударом с обычного дрона «Autel», который можно купить Интернете за 3000 долларов без тепловизора, была уничтожена БМП врага.

На нее была сброшена 400 граммовая уникальная, спроектированная в Украине кумулятивная бомба с медным ударным ядром, аналогичным по действию боевой части «NLAW».

Она пробивает 70 миллиметров самой прочной брони. Для примера толщина брони БТР/БМП - 8-10 мм, крыша танка - 30-40 миллиметров.

А стоимость изготовления такого боеприпаса - аж 1000 гривен, пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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