Где и за сколько могут отдохнуть белорусы этим летом 1 3.06.2022, 10:42

1,884

Несмотря на снятие большинства пандемийных ограничений, выбрать место для отдыха легче не стало.

Сезон отпусков стартовал. В этом сезоне Египет и Турция останутся в числе лидеров. Хотя по обозначенным направлениям и усложнилась логистика.

Теперь полеты идут через Казахстан. Время в пути занимает от 6 до 8 часов. Стоимость авиабилетов также выросла примерно на 100–150 долларов. Цены на туры в Египет начинаются с 650 долларов на человека за 10 ночей в четырехзвездочном отеле, в Турцию – с 750 долларов.

А еще есть Грузия. Это одна из немногих стран с морем, с которой у Беларуси есть прямое авиасообщение. Недавно, правда, власти Грузии сократили количество рейсов для «Белавиа» в Батуми. Перелет из Минска в Батуми или Кутаиси и обратно стоит от 1000 рублей. Снять жилье можно за 50–100 долларов в сутки. Турфирмы также предлагают автобусные туры, которые обойдутся за 15 ночей от 420 долларов на человека и включают три транзитных ночлега в России и Грузии.

В Минспорта считают, что белорусам стоит обратить внимание на постсоветское пространство. В частности, последнее время активно развивается Узбекистан. С этой страной у Беларуси есть прямое авиасообщение.

Для любителей более премиального отдыха открыты Объединенные Арабские Эмираты. Цены на туры с вылетом из Минска начинаются с 1000 долларов на человека за 10 ночей в отеле «четыре звезды». Для тех, кто хочет отдохнуть на курортах ЕС или стран Юго-Восточной Азии белорусские турфирмы предлагают варианты со стыковками в Стамбуле и Дубае или с вылетом из аэропортов Польши и Литвы.

Автобусные туры в Италию, Венгрию, Грецию, Испанию и Хорватию начинаются от 400 евро за неделю. Но самая большая сложность в получении шенгенских виз. Ранее 70–80% туристических виз для белорусов выдавали посольства Польши, Литвы и Латвии. Теперь они не оформляют такие визы. Сейчас в Минске шенгенские визы выдают с определенными ограничениями консульства Италии, Венгрии, Греции и Франции.

Что касается стоимости отдыха в Беларуси, то вариативность довольно широкая и зависит от локации, питания, набора услуг. Например, сутки в санатории с питанием и лечением обойдутся взрослому в 140 рублей и дороже. Проживание в агроусадьбе может стоить 20–50 долларов в день. Впрочем, по словам экспертов, многие интересные варианты уже недоступны на летние месяцы, пишет ilex.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».