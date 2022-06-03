Лига наций: стали известны результаты матчей 1-го тура
- 3.06.2022, 11:00
Испания сыграла вничью с Португалией, Норвегия одолела Сербию, Грузия разгромила Гибралтар.
Стали известны результаты матчей 1-го тура Лиги наций:
Болгария – Северная Македония 1:1 (1:0, 0:1)
Грузия – Гибралтар 4:0 (2:0, 2:0)
Эстония – Сан-Марино 2:0 (2:0, 0:0)
Кипр – Косово 0:2 (0:0, 0:2)
Словения – Швеция 0:2 (0:1, 0:1)
Сербия – Норвегия 0:1 (0:1, 0:0)
Испания – Португалия 1:1 (1:0, 0:1)
Чехия – Швейцария 2:1 (1:1, 1:0)
Северная Ирландия – Греция 0:1 (0:1, 0:0)
Израиль – Исландия 2:2 (1:1, 1:1)
Польша – Уэльс 2:1 (0:0, 2:1)