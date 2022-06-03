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Лига наций: стали известны результаты матчей 1-го тура

  • 3.06.2022, 11:00
Лига наций: стали известны результаты матчей 1-го тура

Испания сыграла вничью с Португалией, Норвегия одолела Сербию, Грузия разгромила Гибралтар.

Стали известны результаты матчей 1-го тура Лиги наций:

Болгария – Северная Македония 1:1 (1:0, 0:1)

Грузия – Гибралтар 4:0 (2:0, 2:0)

Эстония – Сан-Марино 2:0 (2:0, 0:0)

Кипр – Косово 0:2 (0:0, 0:2)

Словения – Швеция 0:2 (0:1, 0:1)

Сербия – Норвегия 0:1 (0:1, 0:0)

Испания – Португалия 1:1 (1:0, 0:1)

Чехия – Швейцария 2:1 (1:1, 1:0)

Северная Ирландия – Греция 0:1 (0:1, 0:0)

Израиль – Исландия 2:2 (1:1, 1:1)

Польша – Уэльс 2:1 (0:0, 2:1)

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