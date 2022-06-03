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Украинские воины ликвидировали уже почти 31 тысячу оккупантов

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  • 3.06.2022, 11:10
Украинские воины ликвидировали уже почти 31 тысячу оккупантов

Названы новые цифры по потерям России в войне против Украины.

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 950 российских военнослужащих. Также уничтожено 535 беспилотников оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Боевые потери противника на 3 июня ориентировочно составили:

Личный состав - около 30950 (+100)

Танки - 1367 (+4)

Боевые бронированные машины - 3366 (+12)

Артиллерийские системы - 675 (+14)

РСЗО - 207 (+0)

Средства ПВО - 95 (+0)

Самолеты - 210 (+0)

Вертолеты - 175 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 535 (+14)

Крылатые ракеты - 121 (+1)

Корабли/катера - 13 (+0)

Автомобильная техника и автоцистерны - 2329 (+4)

Специальная техника - 51 (+0).

В Генштабе добавили, что наибольшие потери оккупационных войск наблюдались на Бахмутовском направлении.

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