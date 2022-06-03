Украинские воины ликвидировали уже почти 31 тысячу оккупантов

Украинские воины ликвидировали уже почти 31 тысячу оккупантов1
- 3.06.2022, 11:10
Названы новые цифры по потерям России в войне против Украины.
С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 950 российских военнослужащих. Также уничтожено 535 беспилотников оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Боевые потери противника на 3 июня ориентировочно составили:
Личный состав - около 30950 (+100)
Танки - 1367 (+4)
Боевые бронированные машины - 3366 (+12)
Артиллерийские системы - 675 (+14)
РСЗО - 207 (+0)
Средства ПВО - 95 (+0)
Самолеты - 210 (+0)
Вертолеты - 175 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 535 (+14)
Крылатые ракеты - 121 (+1)
Корабли/катера - 13 (+0)
Автомобильная техника и автоцистерны - 2329 (+4)
Специальная техника - 51 (+0).
В Генштабе добавили, что наибольшие потери оккупационных войск наблюдались на Бахмутовском направлении.