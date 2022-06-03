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Медики рассказали, что происходит с организмом после одной бутылки вина

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  • 3.06.2022, 11:19
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Медики рассказали, что происходит с организмом после одной бутылки вина

Прежде всего, это большое поступление калорий.

Многие диетологи считают вино полезным для тонуса организма напитком. Но только когда речь идет об одном боале. Специалисты решили рассказать, что происходит с нашим организмом после бутылки вина.

В одной бутылке стандартной величины в 750 миллилитров вина — примерно 5 стандартных бокалов. То есть, в пять раз больше, чем рекомендовано.

Об этом пишет Джефф Чатари в своем исследовании для издания Eat This, Not That!.

Прежде всего, это большое поступление калорий — примерно 123 калории на стакан. Добавьте к этому количеству калорий из определенных закусок, которые являются классическими к вину, и вы получите существенное превышение дневной дозы. Кроме того, вы получаете лишнюю порцию сахара, которого и так полно в других продуктах. Конкретно — от 1,5 грамма сахара на бокал вина. Конечно, в полусладких и сладких этот показатель намного больше.

Хотя вино и содержит сахар, на самом деле оно может привести к снижению сахара в крови. Все из-за того, что наша печень тратит все силы на освоение алкоголя, поэтому меньше вырабатывает глюкозы, что и приводит к снижению уровня сахара в крови. Низкий уровень сахара в свою очередь может привести к головокружению, учащенному сердцебиению и слабости.

Конечно, после бутылки вина вы опьянеете, неважно — вы мужчина или женщина. На уровень опьянения влияет скорость, с которой вы выпили эту бутылку и что вы при этом ели. А это гарантированные головные боли и неприятные ощущения следующим утром.

Особое внимание надо обратить людям, страдающим сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для таких людей целая бутылка вина может оказаться последней.

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