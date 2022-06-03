Медики рассказали, что происходит с организмом после одной бутылки вина 10 3.06.2022, 11:19

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Прежде всего, это большое поступление калорий.

Многие диетологи считают вино полезным для тонуса организма напитком. Но только когда речь идет об одном боале. Специалисты решили рассказать, что происходит с нашим организмом после бутылки вина.

В одной бутылке стандартной величины в 750 миллилитров вина — примерно 5 стандартных бокалов. То есть, в пять раз больше, чем рекомендовано.

Об этом пишет Джефф Чатари в своем исследовании для издания Eat This, Not That!.

Прежде всего, это большое поступление калорий — примерно 123 калории на стакан. Добавьте к этому количеству калорий из определенных закусок, которые являются классическими к вину, и вы получите существенное превышение дневной дозы. Кроме того, вы получаете лишнюю порцию сахара, которого и так полно в других продуктах. Конкретно — от 1,5 грамма сахара на бокал вина. Конечно, в полусладких и сладких этот показатель намного больше.

Хотя вино и содержит сахар, на самом деле оно может привести к снижению сахара в крови. Все из-за того, что наша печень тратит все силы на освоение алкоголя, поэтому меньше вырабатывает глюкозы, что и приводит к снижению уровня сахара в крови. Низкий уровень сахара в свою очередь может привести к головокружению, учащенному сердцебиению и слабости.

Конечно, после бутылки вина вы опьянеете, неважно — вы мужчина или женщина. На уровень опьянения влияет скорость, с которой вы выпили эту бутылку и что вы при этом ели. А это гарантированные головные боли и неприятные ощущения следующим утром.

Особое внимание надо обратить людям, страдающим сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для таких людей целая бутылка вина может оказаться последней.

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