ВСУ удачно отразили контрнаступление оккупантов на Криворожском направлении 4 3.06.2022, 11:33

Враг получил мощный отпор.

Вооруженные силы Украины удачно отразили контрнаступление оккупантов на криворожском направлении.

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявил советник председателя Херсонского облсовета, боец ТРО Сергей Хлань.

"На Криворожском направлении мы имели трое суток победы, освобожденные села. Оккупант сегодня попытался провести контратаку, чтобы сломать эти достижения, но получил очень мощный отпор, и наши Вооруженные силы отбросили еще больше назад оккупанта. Он пробовал атаковать, но получилось так, что откатился еще больше назад", - сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».