Большинство белорусов экономит на всех видах услуг и товаров 2 3.06.2022, 11:48

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Население вынуждено менять потребительские привычки и прибегать к экономии.

Центр системных бизнес-технологий SATIO поинтересовался у 1007 белорусов в возрасте от 18 до 64 лет как они воспринимают текущую экономическую обстановку, пишет сайт belmarket.by.

По данным опроса 40% белорусов-горожан считают, что за последние 12 месяцев положение дел в экономике Беларуси ухудшилось. Половина населения ожидает и дальнейшего ухудшения ситуации в течение ближайшего года. Население вынуждено менять потребительские привычки и прибегать к экономии.

1/3 потребителей заявили, что цены выросли более, чем на 20%. Резкий скачок цен вынуждает более 65% городских беларусов прибегнуть к экономии. Две трети экономящих ищут акции, отказываются от необязательных расходов и крупных покупок (~90%).

Более 70% экономящих сократили расходы на продукты питания. Среди них больше половины экономят на всех категориях продуктов, полный отказ чаще характерен для алкоголя, сладостей, снеков и готовых блюд.

На подкатегории товаров ежедневного спроса – молочные продукты, соль/сахар, хлеб, крупа/мука/макароны – потребительские привычки менялись значительно реже. Покупать меньше стали сладостей, готовых блюд и алкоголя.

В меньшей степени, чем от продуктов питания, отказываются от товаров из категории бытовой химии. В первую очередь сокращают потребление средств для ухода за волосами и декоративной косметики.

В сфере услуг также наблюдается значительное снижение потребления. Большинство белорусов экономит на всех видах услуг, вне зависимости от частоты пользования. Больше всего – на увлечениях, косметических услугах и такси. Полный отказ характерен для развлечений – 34%, походов в кафе и рестораны – 27%, такси – 18% и путешествий – 20%.

Что касается покупок впрок, то к ним прибегнул каждый пятый городской житель: закупали базовые категории – бытовую химию и продукты питания. Из последней категории приобретали в первую очередь крупы, муку, макароны, сахар и соль, кофе и чай, а в бытовой химии – порошки и туалетную бумагу.

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