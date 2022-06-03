Американская САУ M109 Paladin наводит ужас на оккупантов 10 3.06.2022, 12:03

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В чем особенность нового оружия, полученного ВСУ от США?

Вооруженные Силы Украины получили самоходные артиллерийские установки M109, сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников. Они пополнили парк артиллерии 155-мм калибра, что уже успешно используют на передовой. Речь идет о гаубицах М777, FH70 и САУ CAESAR.

Одним из последних вариантов модернизаций этой САУ в армии США является M109A6 Paladin, так что расскажем о ней подробнее, пишет 24tv.ua.

M109A6 Paladin (Паладин) является четвертой модернизацией оригинальной самоходной гаубицы, которая поступила на вооружение армии США в 1992 году. При том, что корпус и подвеска остались, как у предыдущей модели М109, однако остальное оборудование САУ “Паладин” претерпело существенные изменения. В частности, на нее установили новую радиостанцию, автоматизированную систему управления огнем, бортовой баллистический вычислитель и навигационную систему и приемник космической радионавигационной системы NAVSTAR.

Также был создан принципиально новый механизм управления огнем, напоминающий систему автоматического наведения зенитной пушки – он самостоятельно предоставляет гаубице нужный угол подъема и горизонтального наведения, ориентируясь на обработанную датчиками информацию. В итоге получилась современная автоматизированная система вооружения, способная быстро реагировать на появление цели, поражать достаточно маневренные объекты и при этом гораздо лучше защищенная.

Основным вооружением этой самоходной установки является 155-мм гаубица М284 с длиной ствола 39 калибров, установленная в башне на пушечном лафете М182А1. Дальность стрельбы при использовании обыкновенного выстрела составляет 24 000 м, при ведении огня активно-реактивными снарядами дальность стрельбы увеличивается до 30 000 м.

Зарядка осуществляется автоматической гидравлической системой, однако возможна установка и полуавтоматической системы зарядки. Максимальная скорострельность "Паладина" составляет до 4 выстрелов в минуту. В качестве дополнительного вооружения справа на башне самоходной гаубицы смонтирован 12,7-мм пулемет М2.

Экипаж состоит из четырех человек: командира, механика-водителя, наводчика и заряжающего. M109A6 Paladin способна действовать самостоятельно без посторонней технической помощи. Получив боевое задание, экипаж рассчитывает данные, необходимые для стрельбы, автоматически размыкает замок кронштейна, который фиксирует ствол гаубицы в исходном положении, наводит оружие на цель и открывает огонь, после этого быстро меняет позицию. Кстати, после остановки “Паладина” необходимо менее 60 секунд, чтобы подготовиться к стрельбе.

При этом экипаж может не покидать машину во время выполнения боевого задания. Самоходная гаубица оборудована системой защиты от оружия массового поражения, индивидуальными средствами защиты экипажа и системой кондиционирования воздуха. Дополнительную защиту от обломков брони, которые образуются при попадании в башню снарядов, обеспечивает внутренняя обшивка из кевлара.

Гаубица M109A6 Paladin способна двигаться с максимальной скоростью 70 км/ч, а запас хода составляет 405 км.

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