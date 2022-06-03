Медицинский центр «Кравира» ждет «внеплановую проверку» 2 3.06.2022, 12:03

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В Беларуси продолжается уничтожение частной медицины.

Как стало известно «Нашай Ніве» от сотрудников медцентра,» «Кравира» готовится к внеплановой государственной проверке деятельности.

Она должна начаться в июне.

Проверка состоится на фоне терроризирования сферы частной медицины. Напомним, что с 16 мая приостановлена деятельность «Лодэ». В «Нордин» приходил ДФР, задерживался основатель центра доктор Сайков.

«Кравира» — это сеть клиник, которая работает уже 20 лет. В штате — более 100 врачей. В центре есть детское и взрослое отделения, направление пластической хирургии и косметологии, стоматология.

О том, что проверки частных центров будут продолжены, заявил и Госконтроль. В том числе возьмутся и за стоматологии.

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