В Беларуси за 10 лет стало суше и жарче

В Беларуси за 10 лет стало суше и жарче13
- 3.06.2022, 12:08
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Это привело к уменьшению площади рек, озер и болот в стране.
Из-за уменьшения осадков и роста среднегодовой температуры площадь рек, озер и болот в стране уменьшилась.
Если в 2010 году средняя годовая температура воздух равнялась 6,9 градусов, то в 2021 году этот показатель достиг 7,2. Количество выпавших осадков осадков также уменьшается. Если в 2010 году их выпало 729 мм, то в 2021 – на 10 мм меньше.
Из-за уменьшения осадков и роста среднегодовой температуры площадь земель под водными объектами уменьшилась на 4%, сообщает Белстат.