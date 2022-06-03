В Беларуси за 10 лет стало суше и жарче 13 3.06.2022, 12:08

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Это привело к уменьшению площади рек, озер и болот в стране.

Из-за уменьшения осадков и роста среднегодовой температуры площадь рек, озер и болот в стране уменьшилась.

Если в 2010 году средняя годовая температура воздух равнялась 6,9 градусов, то в 2021 году этот показатель достиг 7,2. Количество выпавших осадков осадков также уменьшается. Если в 2010 году их выпало 729 мм, то в 2021 – на 10 мм меньше.

Из-за уменьшения осадков и роста среднегодовой температуры площадь земель под водными объектами уменьшилась на 4%, сообщает Белстат.

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