Александр Невзоров с женой получили украинское гражданство 21 3.06.2022, 12:10

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фото: instagram

Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Бывший депутат Госдумы РФ, журналист и публицист Александр Невзоров и его жена Лидия Невзорова получили украинское гражданство.

Соответствующий указ подписал глава Украинского государства Владимир Зеленский. Об этом сообщил в Telegram бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Александру Невзорову и его жене Лидии Невзоровой Указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", – отмечает Геращенко.

Он также напомнил, что следственный комитет России 23 марта возбудил против Александра Невзорова дело за дискредитацию вооруженных сил РФ.

"За то, что честно рассказал народу России о варварской бомбардировке роддома в Мариуполе", – добавил Геращенко.

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