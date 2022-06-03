Александр Невзоров с женой получили украинское гражданство

Александр Невзоров с женой получили украинское гражданство21
- 3.06.2022, 12:10
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Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Бывший депутат Госдумы РФ, журналист и публицист Александр Невзоров и его жена Лидия Невзорова получили украинское гражданство.
Соответствующий указ подписал глава Украинского государства Владимир Зеленский. Об этом сообщил в Telegram бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Александру Невзорову и его жене Лидии Невзоровой Указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", – отмечает Геращенко.
Он также напомнил, что следственный комитет России 23 марта возбудил против Александра Невзорова дело за дискредитацию вооруженных сил РФ.
"За то, что честно рассказал народу России о варварской бомбардировке роддома в Мариуполе", – добавил Геращенко.