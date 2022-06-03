Сколько стоит прооперироваться в выходные в госклинике 3 3.06.2022, 12:15

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Помимо услуги пациенты должны будут оплатить расходные материалы и лекарства.

Главврач Минской областной клинической больницы Александр Линкевич рассказал, как работает эксперимент Минздрава по операциям в выходные, пишет OL .

На практике пациента госпитализируют в пятницу, а в субботу или воскресенье проводится операция. В понедельник — выписка.

Цена услуг зависит от вида операции, нижняя граница в прайсе — 400 рублей. Дополнительно пациенты оплачивают расходные материалы и лекарства.

В стоимость входит пребывание в комфортабельной палате на два койко-места с бытовой техникой и санузлом. Сутки таких удобств оценены в 60 рублей. Гарантировано трехразовое питание за 6 рублей в день.

В рамках эксперимента Минздрава предлагаются лапароскопические, эндоскопические операции, малоинвазивные операции, не требующие объемного хирургического вмешательства.

Как комментирует министр здравоохранения Пиневич, поскольку медпомощь оказывается в разных условиях и учреждениях, то единого прейскуранта на обслуживание в выходные нет.

До 1 июля 2023 года Минздрав изучит результаты эксперимента и представит правительству предложения о совершенствовании порядка оказания платных медуслуг.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в Беларуси стартовал эксперимент по оказанию платных медуслуг в госклиниках. В эксперименте участвуют 18 организаций, которые оказывают платные услуги в выходные дни.

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