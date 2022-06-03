Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России и Беларуси

Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России и Беларуси10
- 3.06.2022, 12:14
- 12,410
Опубликован список ограничений.
Европейский совет одобрил шестой пакет санкций против России, а также против Беларуси в связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины. Об этом сообщила его пресс-служба 3 июня.
Представители Европейского союза выложили в Сеть текст нового, уже шестого по счету пакета санкций против страны-агрессора, Российской Федерации.
Как говорится в тексте, санкции предполагают отказ стран ЕС от импорта российской нефти в ближайшие полгода, а также отказ от импорта нефтепродуктов в ближайшие восьми месяцев.
Кроме того, новые ограничения предполагают отключение от SWIFT:
Сбербанка,
Россельхозбанка,
Московского кредитного банка,
Банка развития (Беларусь) (Судя по всему, речь идет о Белорусском банке развития и реконструкции "Белинвестбанк" - ред.).
Также приостанавливается вещание в ЕС еще трех российских госканалов:
"РТР-Планета";
"Россия-24";
"ТВ Центр".
Что еще вошло в шестой пакет санкций ЕС
Ограничения на экспорт:
"ЕС расширяет список физических и юридических лиц, на которых распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. В этот список включены как российские, и белорусские организации", - добавляет пресс-служба.
Также санкций ЕС ударят и по российскому сектору обороны и безопасности. В список ограничений попали 80 химических веществ, которые страна-оккупант может применить для производства химического оружия.
Консалтинговые услуги:
ЕС запретил предоставлять России бухгалтерские услуги, услуги по связям с общественностью, а также консалтинговые и облачные услуги.
Индивидуальные санкции:
ЕС ввел санкции против физических и юридических лиц, которые причастны к зверствам в Буче и Мариуполе, ведущих бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, а также компаний в сфере обороны.