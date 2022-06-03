Военный эксперт назвал главную особенность наступления ВСУ под Херсоном 5 3.06.2022, 12:20

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Возможности армии России тают с каждым днем.

Украинская армия, в отличие от российской, бережно относится к жизням своих солдат, поэтому контрнаступательные действия на отдельных участках проводит осторожно.

Такое мнение высказал в эфире Радио НВ авторитетный азербайджанский эксперт Агиль Рустамзаде.

"Масштабное контрнаступление с разрушением оборонительных позиций противника всегда несет за собой огромные жертвы. Украинская армия показала, что ее стиль боевых действий - не тратить свой людской ресурс. Кроме того, большая часть ваших ресурсов сейчас сосредоточена на востоке страны, у вас все еще нет ресурса для проведения масштабных контрнаступательных операций", - объяснил он.

По словам эксперта, возможности России наступать тают с каждым днем - враг теряет технику, темп наступления ежедневно падает.

"При этом мы еще не знаем политических целей России после захвата Северодонецка. Потому что Украина уже навязывает свою волю [идет в контрнаступление] в Запорожской, Херсонской областях и под Кривым Рогом. Закончится ли на этом этап войны и начнется какой-то новый, или же действия российской армии будут продолжаться в том же ключе, еще не совсем понятно. Еще две недели назад экспертная среда предполагала, что будет оперативная пауза, но ее не случилось, и продолжается война на измождение", - отметил он.

Рустамзаде прогнозирует, вто ВСУ в ближайшие недели могут достичь тактических или оперативных успехов в Херсонской области.

"Российская армия за эти две недели скорее всего возьмет Северодонецк, подойдет к Лисичанску и попробует взять его, но из-за того, что ваша война трансформировалась в классическую, то темпы изменений в ней будут очень медленными, и на это важно настроиться. Неделя-две теперь малый срок для каких-либо серьезных изменений на фронте. Поэтому ту ситуацию, что мы сейчас наблюдаем, мы будем наблюдать еще в течение недели или двух", - добавил он.

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