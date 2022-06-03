«Просился домой, хотел холодца»: поучительная история пленного российского разведчика 7 3.06.2022, 12:31

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21-летний оккупант считает, что ему крупно повезло.

25 марта разведчик-контрактник, 21-летний житель города Печоры (Псковская область) Кирилл Беклешов в составе армии русских оккупантов получил серьезное ранение в руку (ему перебило кость) и попал в украинский плен. Портал "Север. Реалии" задокументировал его историю и пообщался с его матерью ‒ 44-летней поварихой Ольгой.

"У меня началась паника, и тут эсэмэска приходит, что Кирилл пытался позвонить. Я положила ему денежку на телефон, позвонила и спрашиваю: "Сынок, ты там, что ли?" А он: "Мама, не переживай, все хорошо, не переживай". Говорю: "Где ты там?" – "Так я тебе и сказал, – отвечает. – Мам, не бойся, не слушай никого, лучше смотри новости, когда будут переговоры Путина с Зеленским. Он очень надеялся, что договорятся, очень домой хотел. "Я так хочу холодца, я так хочу борща твоего", – говорит женщина.

Говорит, что о плене родного сына узнала, когда один из обменянных из плена оккупантов узнал Кирилла и рассказал ей ‒ мол, у того тяжелое ранение в руку, перебита кость.

"Я вообще не понимаю этой войны. И того, что туда отправляют срочников. Мой не срочник, он знал. А я не знала, он говорил, что поедет в Курск, но я представить не могла, что там будет война. Мне это потом только муж сказал. Я не понимаю, о чем эта война", – подытожила Ольга.

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