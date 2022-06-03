В Мексике нашли скульптуру бога кукурузы 3 3.06.2022, 12:38

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Согласно повериям майя, сам человек создан из этого растения.

Ученые обнаружили скульптуру возрастом примерно 1300 лет, изображающую голову бога кукурузы, на развалинах столицы майя — Паленке, — сообщает Phys.org. Голова была обращена на восток, что символизирует рождение кукурузы с первыми лучами солнца, говорится в заявлении Национального института антропологии и истории.

Скульптура была частью «подношения, помещенного в пруд, имитируя вход божества в подземный мир», — добавили археологи. Открытие «позволяет узнать, как древние майя из Паленке постоянно переживали рождение, смерть и воскресение кукурузного божества», — отметил исследователь Арнольдо Гонсалес Крус.

Согласно повериям майя, сам человек создан из кукурузы. Открытие кукурузной горы, где спрятаны семена кукурузы, до сих пор остается одной из самых популярных сказок майя.

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