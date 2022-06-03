Королева Елизавета торжественно зажгла «юбилейный маяк» в честь 70-летия на троне 3 3.06.2022, 12:45

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фото: Reuters

Одновременно по всей Великобритании зажгли около 3000 факелов.

В четверг вечером, 2 июня, в Великобритании продолжились торжества по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы на британском престоле. Королева зажгла юбилейный маяк, сообщает nv.ua.

Юбилейный маяк — это символическое «дерево» в саду Виндзорского замка, состоящее из 70 мини-деревьев, украшенных огнями. Оно установлено в честь 70-летия королевы Елизаветы на британском престоле.

Королева зажгла Дерево прикосновением к символическому глобусу наций Содружества, установленному на подиуме, от чего зажглась цепочка огней, ведущая к главному маяку за пределами Букингемского дворца.

Одновременно по всей стране зажгли около 3000 маяков, в том числе костров и газовых факелов.

Напомним, в четверг, 2 июня, в Великобритании стартовало празднование платинового юбилея королевы, которое продлится четыре дня. Торжества начались со знаменитого парада Trooping Colour, в котором приняли участие старшие рабочие члены королевской семьи, которые потом вышли на балкон Букингемского дворца.

Самыми юными участниками парада стали дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а принц Луи отвлек внимание зрителей своими эмоциями на балконе.

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