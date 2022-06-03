ISW: Кремль не знает, что делать с оккупированной территорией на юге Украины 4 3.06.2022, 13:06

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Российская администрация действует только «на бумаге».

Американские военные аналитики считают, что Кремль проявляет нерешительность касательно того, как «интегрировать оккупированную территорию» на юге Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, российские войска продолжают операцию по захвату Северодонецка и Лисичанска, вероятно, чтобы использовать эти города для утверждений об «освобождении» всей Луганской области.

Однако в ISW отмечают, что у оккупантов вряд ли есть силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после предварительных потерь.

Российское военное руководство продолжает испытывать осложнения с достаточным формированием сил и поддержанием нравственного духа личного состава.

При этом принудительная мобилизация вряд ли создаст значительную боевую мощь. Эксперты полагают, что это обострит моральный дух и плохую дисциплину в российских подразделениях.

В то же время принудительно мобилизованные жители так называемых «ЛНР» и «ДНР» жалуются, что их отправляют на передовую без необходимого оснащения. В частности, в прошлом месяце батальон из студентов и рабочих обвинил главаря «ДНР» Пушилина в том, что их без подготовки отправили в Мариуполь.

2 июня 113-й полк так называемой «ДНР» опубликовал видеообращение к президенту РФ Путина, в котором принудительно мобилизованные воины жалуются, что всю войну провели на передовой в Херсоне без еды и лекарств. Также, по их словам, мобилизационные комитеты не проводили необходимых медицинских осмотров.

Помимо этого, российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с проблемами установления постоянного контроля на недавно оккупированных территориях Украины.

Кремль продолжает проводить непоследовательные оккупационные мероприятия на юге Украины. Это подтверждает как мощное сопротивление украинцев, так и «вероятную нерешительность Кремля по поводу того, как интегрировать оккупированную территорию».

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