Лукашенко: Частной медицины я уже наелся 18 3.06.2022, 13:15

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Диктатор откажется от VIP-клиники за €100 миллионов?

Лукашенко сегодня принял участие в открытии нового здания 9-й детской городской поликлиники. Там он сделал несколько заявлений.

Лукашенко подчеркнул, что «будет делать все, чтобы развивать прежде всего государственное здравоохранение. «Частного я уже наелся», — сказал он.

Лукашенко отметил, что в стране сейчас начали активно анализировать работу частных медицинских центров. «Очень жестко контролируем», — заявил Таракан.

Заявления Лукашенко были сделаны на фоне терроризирования сферы частной медицины. Напомним, что с 16 мая приостановлена деятельность «Лодэ». В «Нордин» приходил ДФР, задерживался основатель центра доктор Сайков.

О том, что проверки частных центров будут продолжены, заявил и Госконтроль. В том числе возьмутся и за стоматологии.

При этом, по подсчетам независимых экспертов, VIP-клиника для приближенных Лукашенко в Ждановичах стоит более €100 миллионов.

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