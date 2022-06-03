«Ем дома, одежду покупаю в секонде» 4 3.06.2022, 13:20

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Философия денег от университетского преподавателя.

Марина Ивановна всю жизнь проработала в университете преподавателем. Она довольно молодо выглядит, любит красиво одеваться, много читает, слушает музыку. Богатым человеком себя не считает, пишет Magilev.by.

«Ну, какие деньги ты можешь заработать в университете? – отвечает она на мой вопрос о достатке, – в университете можно заработать только геморрой!» Впрочем, Марина Ивановна не считает себя и бедным человеком. «Я такая, как все! На жизнь хватает, и ладно!».

Без денег прожить нельзя

– Деньги в нашей жизни – это все! Кто бы что ни говорил… Без денег прожить нельзя. Ведь у нас товарно-денежные отношения. Нужно купить продукты, одеться, даже, элементарно, на маршрутке проехать. Когда деньги есть – хорошо, нет – плохо, – делится мыслями моя собеседница. – В молодости я училась в аспирантуре, писала диссертацию по чешско-белорусским связям. Приходилось работать в чешских архивах, а для этого нужно было ехать в Прагу. Удовольствие, сами понимаете, не дешевое. Вот тогда я и поняла, что такое деньги и как они открывают окно возможностей. Стипендия в аспирантуре была маленькая. Не хватало на еду – не то, что на Прагу! Но как-то ухитрялась, выкручивалась, искала подработку. Днем работаешь – ночью пишешь. Потом родился сын. Я растила его одна. Правда, очень помогала мамина пенсия. Без нее я бы не вырулила.

С неба деньги не падают!

Сейчас сын Марины Ивановны живет в Германии, учится в академии искусств. Мама, к сожалению, умерла. Женщина живет одна в просторной квартире. Как и в молодости, ищет любую возможность подработать – репетиторство, курсы иностранных языков, литературный салон в университете. «Ну, а что делать? Нужно как-то выживать! С неба деньги не падают! Коммуналка – 150 рублей, проезд рублей тридцать. Только на то, чтобы купить еду, уходит минимум 600 рублей в месяц. Плюс одежда. Ведь в университет не пойдешь лишь бы в чем. Студенты все замечают…».

Сейчас все стараются экономить

Одежду Марина Ивановна частенько покупает в секонд хенде. Не видит в этом ничего зазорного. Говорит, что попадаются новые вещи отличного качества. Чтобы убедился в этом сам, нашла для меня льняную новую рубашку за 14 рублей, свитер – за 9 рублей, брендовую куртку – за 12 рублей. «А зачем переплачивать? Точно такие же рубашки белорусского производства в универмаге будут стоить рублей 90. Сейчас многие мои коллеги одеваются в «секондах». Что здесь такого? Я вот себе плащ купила новый за 30 рублей. Красивый! Модный! Знаю, что и студенты эти магазины стороной не обходят. Сейчас все стараются экономить. Это, наверное, и есть философия денег – важно не то, сколько ты зарабатываешь, а то, сколько ты тратишь. Можно пойти в ресторан, заказать ужин, а можно купить продукты и приготовить то же самое дома».

Тысячи долларов хватит

На мой вопрос, сколько денег ей бы хватило, чтобы чувствовать себя комфортно в течение месяца, Марина Ивановна ответила не задумываясь: «Тысяча долларов! Все, что меньше, – это бедность! Если разобраться, мы – бедные люди! По европейским меркам – практически, бомжи». Несмотря ни на что, женщине удается откладывать деньги, что называется, в кубышку. Мечтает съездить в гости к сыну. «Еще до пандемии я была у него в Берлине. Борща наварила, продуктами забила холодильник. Говорю: дети! (Сын снимает квартиру вместе с несколькими студентами). Экономьте! Сами бедные, как монастырские крысы, а ходят на ужин в кафе».

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