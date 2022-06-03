Путин водил россиян по задворкам 20 лет 8 Лилия Корнилова

3.06.2022, 13:26

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А теперь привел к дефолту.

Российские СМИ пишут, что 1 июня Комитет по определению кредитных событий (CDS) при Международной ассоциации свопов и деривативов признал "событие неплатежа" по долларовым еврооблигациям Минфина РФ из-за невыплаченных процентов на $1,9 млн. Россия должна была перевести выплаты на $522 млн по этим обязательствам 4 апреля, однако сделать это получилось не сразу.

Российские власти пытались рассчитаться рублями, но в конце 30-дневного льготного периода Минфин РФ перечислил выплаты в долларах, не заплатив дополнительные проценты, которые начислялись на основную сумму долга, пока он не был погашен. Это еще не дефолт, но событие, которое очень быстро приводит к нему. Рано или поздно дефолт наступит по тому или иному выпуску евробондов, поскольку в конце мая Минфин США отказался продлевать лицензию, которая позволяла России производить выплаты по госдолгу.

Например, 27 мая владельцы российских гособлигаций не получили выплаты по еще одному выпуску бондов, и 30-дневный грейс-период начался снова. Как только он истечет, владельцы облигаций могут претендовать на возврат $38 млрд заимствований.

В Минфине РФ заявили о готовности урегулировать претензии. И сослались на то, что задержка выплат произошла из-за действий иностранных финансовых посредников. "Средства были доведены до инвесторов после даты, установленной эмиссионной документацией для соответствующей выплаты, по причине недобросовестного исполнения иностранными контрагентами Минфина России своих функций при погашении указанных облигаций. При этом задержку данной выплаты, обусловленную исключительно неправомерными действиями иностранных финансовых посредников, некоторые инвесторы рассматривают как следствие намеренного пользования эмитентом заемными средствами сверх установленного срока", — в частности, сказано в сообщении российского ведомства.

Пока роспропаганда рассказывает байки внутренней аудитории о том, что дефолт — результат "козней Запада", каждый день войны России против Украины подрывает российскую экономику и финансовую систему. С учетом беспрецедентного санкционного давления и пресечения попыток "обхода" санкций, дефолт практически неизбежен. Например, 2 июня стало известно, что представители ЕС одобрили шестой пакет санкций, который предусматривает частичное эмбарго на российскую нефть. Помимо эмбарго на поставки нефти морским путем, которое должно вступить в силу к концу года, он предусматривает отключение Сбербанка от SWIFT, а также расширение санкционного списка граждан и юридических лиц. Кроме того, стало известно о решении Британии и ЕС запретить страхование перевозящих нефть из России cудов. А Саудовская Аравия согласилась заменить российскую нефть. США синхронно расширили санкции, включив в санкционный список официального представителя МИД РФ Марию Захарову, миллиардера Алексея Мордашова и членов его семьи, вице-премьера Дмитрия Григоренко, министра транспорта Виталия Савельева, министра экономического развития Максима Решетникова, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина и прочих. Под экспортные ограничения США попали 70 российских организаций.

Роспропаганда продвигает нарратив, что санкции не работают, доходы российского бюджета в рублях растут, на любые производства иностранных компаний, которые заявили об уходе из России, находятся покупатели, да и те, кто уходят, уходить по-настоящему не спешат, дефицита нет и далее по списку. Но деловые СМИ менее оптимистичны. В частности, они пишут, что руководство Тихвинского вагоностроительного завода объявило сотрудникам о продлении режима простоя до конца июня в связи с дефицитом производимых в США подшипников. Помимо упадка на рынке грузовых перевозок, остановка производства грозит острым социально-экономическим кризисом в Тихвине, так как предприятие является градообразующим. И это не единственный завод, который остановился из-за санкций.

Например, производство на "АвтоВАЗе" (Тольятти, Ижевск) обещали возобновить в начале июня, но не запустят еще минимум неделю — это будет уже шестая неделя простоя с начала мая. Завод "Автотор" (Калининград) предлагает некогда сборщикам BMW собирать клубнику, голубику и яблоки в местном питомнике за 100 км от города (транспорт предприятие не предоставляет) или работать на стройке во время простоя. Volkswagen (Нижний Новгород, Калуга) решил не возобновлять сборку транспортных средств в ближайшее время, Mazda (Владивосток) — продлевает корпоративный отпуск.

Количество иностранных компаний, объявивших об изменениях работы в России, превышает 1000. Например, машиностроители ожидают дефицита шин для сельхозтехники, наибольший риск — в премиальном сегменте, участники которого прекратили поставки в Россию. Испанская компания Inditex (бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka) разослала владельцам торговых центров уведомления о расторжении договоров аренды магазинов. Крупнейший производитель микросхем TSMC ввел тотальный запрет на поставки в Россию. Если не будет импортных микросхем, то Россия откатится на уровень технологий 15-20-летней давности. Из-за краха авиаотрасли без работы остались 99% выпускников-пилотов. Срок ремонта авто и техники по гарантии могут увеличить с 45 до 90 дней из-за проблем с поставками запчастей. Крупнейшая фриланс-биржа Upwork закрыла доступ пользователям из России. В индустрии фитнеса заявили о дефиците зарубежного оборудования. Порядка 15% кардиотренажеров в спортклубах уже простаивает из-за отсутствия комплектующих. И так далее и тому подобное — каждый день войны против Украины сулит россиянам неприятные сюрпризы.

На 100-й день взятия Киева за три дня роспропаганда вещает, что для политического и военного руководства России важно достижение целей с наименьшими человеческими потерями с обеих сторон, а не победа любой ценой — гонка за временем приведет к росту жертв. Якобы "спецоперация" шла бы гораздо быстрее, если бы ВС РФ использовали тактику "ковровых бомбардировок" и "выжженной земли". Тем временем каждый день войны приближает Россию к череде катастроф, и дефолт станет лишь вишенкой на торте. Путин водил россиян по задворкам двадцать лет и привел их к дефолту в июне 2022 года.

Лилия Корнилова, "Обозреватель"

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