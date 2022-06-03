Как менялись цены на квартиры в мае в белорусских регионах 1 3.06.2022, 13:34

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Анализ на примере Брестской области.

Что происходит на рынке вторичного жилья и каков средний уровень цен на недвижимость в Брестской области – Intex-press проанализировал результаты мониторингов Realt.by за последний весенний месяц.

Брест

За последний месяц квартиры в областном центре прибавили в цене 0,5%, пишет realt.by. Если сравнивать предыдущий период (начало апреля – начало мая), то темпы роста замедлились – тогда этот показатель составлял 1,3%.

Средняя цена в объявлениях о продаже квартир в Бресте на конец мая составила 828 $/м2, в то время как на начало мая – 827 долларов за «квадрат».

Квадратный метр в однокомнатной квартире за этот период (со 2 мая по 30 мая) снизился с $902 до $901. Но при этом за сами «однушки» стали просить на 500 долларов больше.

Прибавили в цене также двухкомнатные квартиры (+700 долларов). А средняя цена на трехкомнатные и вовсе выросла на 1400 долларов!

Видимо, свою роль сыграло снижение курса «американца».

Барановичи

В Барановичах средняя цена предложения квартир за месяц изменилась достаточно существенно: с 519 долларов за квадратный метр 2 мая до 531 $/м2 30 мая.

Стоимость квартир тоже выросла. Так, по данным на 2 мая 2022 года «однушки» в нашем городе в среднем стоили 16300 долларов, а 30 мая – 17600. То есть – плюс $1300!

Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры также «прибавили»: 1000 и 2300 соответственно.

Пинск и Кобрин

А вот в Пинске по-прежнему наблюдается тенденция снижения средней цены предложения квартир. С апреля по май средняя цена квадратного метра снизилась с 511 до 508 долларов, в мае – с $508 (2 мая) до $504 (30 мая).

Похожая тенденция за месяц и в Кобрине: средняя цена «квадрата» в объявлениях о продаже квартир упала с $510 до $501.

Что касается среднего уровня цен на квартиры, то в Пинске «однушки», к примеру, хоть и не значительно, но подешевели: 2 мая стоили в среднем 16500 долларов, 30 мая – 16400. Стоимость двухкомнатных квартир не изменилась – $25 тысяч. А вот цена на «трешки» взлетела с 31800 до 33000 долларов.

В Кобрине однокомнатные квартиры потеряли за месяц 800 долларов, цены на двухкомнатные и трехкомнатные остались на уровне начала мая: 25000 и 31200 долларов соответственно.

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