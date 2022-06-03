Глава МЧС Москвы попал в больницу с инфарктом после пожара 7 3.06.2022, 13:47

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Фото: moscow.mchs.gov.ru

Его госпитализировали прямо из-под бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза»

Начальника главного управления МЧС Москвы Сергея Желтова с места пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» доставили в больницу, сообщил журналистам замминистра МЧС Илья Денисов.

«Два человека обратились [за помощью]. В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», — сказал он, передает РБК.

Напомним, что в столице РФ сегодня загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». Пожару присвоен максимальный уровень сложности.

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