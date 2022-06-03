В Вильнюсе увековечат созданную в ВКЛ единицу измерения длины 5 3.06.2022, 14:03

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Ее впервые предложил приглашенный к великокняжескому двору итальянец Тито Ливио Бураттини.

Великокняжеский дворец представляет еще одну уникальную историю – мало кто знает, что термин "метр" появился в Вильнюсе в XVII в. Эту единицу измерения предложил физик, математик, географ, египтолог, открыватель, архитектор, дипломат и финансист итальянского происхождения Тито Ливио Бураттини (1617–1681). Клуб Rotary предложил увековечить эту историю и по случаю приближающегося 700-летия столицы дарит ей скульптурную композицию, созданную скульптором Мартинасом Гаубасом, пишет delfi.lt.

Новую единицу измерения длины "католический (универсальный) метр (metro cattolico)" он предложил использовать в изданной в 1675 г. в Вильнюсе книге Misura universale ("Универсальная мера"). В ней впервые используется слово "метр" как единица измерения.

"Метр сейчас знают во всем мире, но мало кому известно, что эта единица измерения появилась в Вильнюсе. Это факт, которым мы можем гордиться. Поэтому и родилась идея увековечить его. Мне кажется, нигде в мире нет памятника метру, а в Вильнюсе будет", – сказал автор идеи, историк Виргиниюс Савукинас.

"Мир должен знать, что идея ввести единицу измерения "метр" родилась в Вильнюсе во второй половине XVII в. (...) Об этом всем будет напоминать подаренный клубом Rotary барельеф Мартинаса Гаубаса. Скульптурная композиция украсит стену Великокняжеского дворца", – сказал директор музея Видас Долинскас.

Бураттини поселился в Вильнюсе в 1665 г. (его фамилию переиначили и называли Боратини). Он возглавил монетные дворы Вильнюса, Уяздов, Берестье, Кракова. В то время началась чеканка медных солидов (монеты самой низкой стоимости), прозванных в народе "боратинками". Во время археологических раскопок около дворца были обнаружены остатки монетного двора, которым управлял Бураттини.

Барельеф появится около того места, где 250 лет назад действовал монетный двор.

Бураттини был открывателем тех времен, настоящим северным Леонардо да Винчи. в 1647 г. он построил модель летательного аппарата с четырьмя планерными крыльями. Его изобретение успешно подняло в воздух кошку в 1648 г, но не смогло осилить самого Бураттини. Ученый интересовался и астрономией, оптикой, создал мастерскую для обработки линз, занимался разработкой телескопов. В Польше Бураттини строил и реконструировал королевские дворцы, построил мост через Вислу.

В 1659 году итальянец построил счетные часы с девятью независимыми колесами (своеобразная вычислительная машина). Каждое колесо было соединено с небольшим фиксирующим колесом. В конце добавления необходимо было мысленно или физически добавить содержание удерживающих колес к следующим цифрам. Он подарил ее великому герцогу тосканскому Фердинандо ІІ ди Медичи.

Церемония открытия барельефа в честь создателя МЕТРА Бураттини состоится 7 июня, 17.00-18.00 ч. на Кафедральной площади, 4, в Вильнюсе (со стороны ул. T.Врублевскё).

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