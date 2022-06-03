К отцу срочника с крейсера «Москва» пришли «из серьезного ведомства» 6 3.06.2022, 14:12

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Россиянин обвинил Минобороны во лжи из-за произошедшего с кораблем.

Дмитрий Шкребец, отец пропавшего без вести срочника с крейсера Москва, сообщил, что к нему пришли «люди из серьезного ведомства» и забрали его ноутбук «на экспертизу».

У себя ВКонтакте мужчина написал, что неназванные силовики сказали ему, что «от его имени по электронной почте (иностранной) были разосланы сообщения неким организациям с угрозами взрыва», передает nv.ua.

«Кто-то захотел сделать из меня террориста отмороженного… Аккуратно под 207 статью УК РФ подвести. Предлог абсурден, мне даже неудобно за тех серьезных, умных и действительно вежливых людей, которые вынуждены были посетить меня из-за подобной скотской фальшивки. Уходя, они принесли мне соболезнования в связи с потерей сына, мы пожали друг другу руки», — отметил Шкребец.

Издание It’s My Media связалось со Шкребцом, но он не стал отвечать на вопросы журналиста: ни про то, кто именно пришел к нему, ни про то, когда это случилось. При этом Дмитрий не стал опровергать информацию в посте.

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен украинским ракетным комплексом Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны РФ признали, что крейсер затонул.

После сообщения о затоплении крейсера родители моряков начали искать информацию о выживших и погибших.

Дмитрий Шкребец обвинил Минобороны России во лжи из-за произошедшего с кораблем, а его жена рассказала The Insider, что вместе с ним побывала в госпитале в Скалистой бухте, куда привезли раненых с крейсера.

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