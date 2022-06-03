Лукашенко хочет вооружить по 50 человек в каждом сельсовете Беларуси 19 3.06.2022, 14:25

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Диктатор рассказал о народном ополчении.

Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на открытии нового здания 9-й детской поликлиники, рассказал, зачем понадобилось создавать народное ополчение и каким оно будет.

По мнению Лукашенко это должны быть группы из примерно 50 человек при каждом сельсовете, обученные владению основным оружием.

Стоит отметить, что уровень поддержки режима настолько мал, что народное ополчение, которое собирается создать Лукашенко, может повернуть оружие против него самого.

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