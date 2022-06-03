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НАТО передало мощный привет Путину

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  • Валерий Калниш
  • 3.06.2022, 14:35
  • 4,112
НАТО передало мощный привет Путину

Хочешь мира – готовься к войне

Мир жил и планировал жить дальше в спокойствии. А потом пришел Путин со своими причудливыми фантазиями о якобы восстановлении баланса.

И теперь Запад начнет вооружаться. Тема эта настолько глобальная и многослойная, что сейчас о ней стоит только упомянуть.

И отдельно к рашистам. Посмотрите на картинку внимательно. Вы продолжаете верить, что НАТО на вас собиралось нападать, последовательно сокращая армии? Именно так поступают готовясь к войне?

Вы, и никто другой, привели к тому, что теперь весь мир действительно будет против вас. Передайте привет Путину.

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