НАТО передало мощный привет Путину

НАТО передало мощный привет Путину2
- Валерий Калниш
- 3.06.2022, 14:35
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Хочешь мира – готовься к войне
Мир жил и планировал жить дальше в спокойствии. А потом пришел Путин со своими причудливыми фантазиями о якобы восстановлении баланса.
И теперь Запад начнет вооружаться. Тема эта настолько глобальная и многослойная, что сейчас о ней стоит только упомянуть.
И отдельно к рашистам. Посмотрите на картинку внимательно. Вы продолжаете верить, что НАТО на вас собиралось нападать, последовательно сокращая армии? Именно так поступают готовясь к войне?
Вы, и никто другой, привели к тому, что теперь весь мир действительно будет против вас. Передайте привет Путину.
Валерий Калниш, Telegram