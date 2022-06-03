Началась новая волна исхода компаний из Беларуси 3.06.2022, 14:43

1,032

Многие зарубежные компании свернули бизнес в нашей стране сразу после начала событий в Украине.

Многие зарубежные компании приостановили деятельность в Беларуси или свернули бизнес сразу после начала событий в Украине. Спустя три месяца началась новая волна их исхода из нашей страны, пишет сайт belmarket.by.

Hewlett Packard Enterprise

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) опубликовала официальное заявление о сворачивании деловых операций в Беларуси и Российской Федерации.

«Для нас больше нецелесообразно продолжать деятельность в России и Беларуси, и мы продолжаем планомерно сворачивать оставшийся бизнес в этих странах», — сообщила HPE на своем сайте.

В конце февраля компания HPE приостановила поставки и продажи в РБ и РФ и объявила, что будет внимательно следить за ситуацией для принятия окончательного решения об уходе. Теперь это решение принято и утверждено.

Hewlett Packard Enterprise — американская IT-компания, созданная в 2015 году вместе с HP Inc. после раздела корпорации Hewlett-Packard (HP) на две отдельные структуры. HPE унаследовала бизнес в сегменте корпоративных клиентов: компания производит серверы, суперкомпьютеры, системы хранения данных, сетевое оборудование, а также работает в сфере облачных вычислений.

Kamstrup

Компания Kamstrup (Дания), которая производит счетчики электроэнергии и водоснабжения, сообщила газете Berlingske, что уйдет из России и Беларуси. В то же время отмечается, что доля российского и белорусского рынка в общей выручке компании невелика.

Решение об уходе из Беларуси и РФ было принято еще в марте, тогда же были прекращены все торговые операции с этими странами. Процесс ухода растянулся до лета, так как компания занималась подготовкой и оформлением документации в соответствии с действующими правилами и законодательством.

Parimatch

Международный бренд Parimatch заявил о выходе из капитала белорусской компании «СТАТУСКВО», которая в результате обретает статус независимого субъекта оперирования.

«Холдинг переводит поддержку сервисов и клиентов в управление местной команде в Беларуси, которая больше не является частью холдинга Parimatch. Холдинг, в свою очередь, больше не будет получать прибыль от оперирующей в Беларуси компании ни сегодня, ни в будущем. Мы ожидаем, что понесем существенные потери в результате этого решения», — сообщили в Parimatch.

Отмечается, что в течение переходного периода сервисы останутся доступными в Беларуси и будут управляться новым владельцем.

Parimatch — это международный букмекерский холдинг, один из крупнейших беттинг-брендов в Европе и СНГ. Он был основан в 1994 году, штаб-квартира располагается на Кипре.

BASF

Немецкий химический концерн BASF к началу июля этого года намерен прекратить деятельность в России и Беларуси. «От этого решения освобождается бизнес, поддерживающий выпуск продовольствия, поскольку военные действия в Украине могут спровоцировать глобальный продовольственный кризис», — сообщает компания.

Согласно пресс-релизу, в настоящее время в BASF в России и Беларуси числится 684 сотрудника. Компания решила, что будет поддерживать своих работников в обеих странах до конца 2022 года.

Сейчас процесс сворачивания бизнеса в РБ и РФ вышел на завершающую стадию, а уход не предполагает больших потерь. В 2021 году на Россию и Беларусь приходилось около 1% от общего объема продаж группы BASF.

Kesko Senukai

Компания Kesko Senukai в середине мая приостановила деятельность в Беларуси и вскоре перестанет быть акционером торговой сети ОМА.

Торговые отношения с ОМА финско-литовский инвестор прекратил еще в апреле текущего года. В ближайшие месяцы Kesko Senukai планирует продать свою долю.

Ушедших может стать больше

Многие компании поставили отношения с нашей страной на паузу: заморозили текущие проекты, остановили рекламную деятельность, прекратили инвестиции в РБ. В то же время полного ухода с рынка не произошло.

Часть компаний сообщила, что окончательное решение об уходе во многом будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Украине. Кроме того, зарубежный бизнес отмечал, что будет оценивать влияние санкций на экономику Беларуси и учитывать состояние инвестиционного климата в стране.

На данный момент поводов для оптимизма не много. Военный конфликт в Украине продолжается, переходя в стадию затяжного, а санкционное давление на Беларусь не только не ослабло, а, наоборот, стало нарастать. Все это способствует тому, что те компании, которые пока не определились и заняли выжидательную позицию, могут принять решение об окончательном уходе из Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».