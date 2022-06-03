Белорус обокрал знакомого, а потом инсценировал свое ограбление, ударив себя ножом в живот 5 3.06.2022, 14:57

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Также 30-летний мужчина ударил себя табуреткой по голове.

Прокуратура Белыничского района рассказала запутанную историю кражи. 30-летний парень обокрал знакомого, деньги проиграл, вернулся, ударил себя ножом в живот и табуреткой по голове — а приятелю сказал, что его ограбили, пока он его дожидался. Суд вынес приговор, сообщает пресс-служба ведомства.

30-летний мужчина в декабре 2021 года сорвал ломом замок и проник в дом своего знакомого. Он украл у него 3,3 тыс. долларов и 1,5 тыс. рублей. Деньги он потом проиграл на ставках.

На следующий день он вернулся к знакомому — якобы отдать долг, но на самом деле замаскировать кражу. Он ударил себя ножом в живот и табуреткой по голове, а приятелю сказал, что его ограбили. Мол, пока он его ждал, в дом проникли неизвестные — и мало того, что забрали деньги предназначенные на уплату долга, но и забрали сбережения знакомого.

После приезда сотрудников милиции мужчина признался в краже и в инсценировке ограбления.

В прокуратуре отметили, что он признал свою вину, чистосердечно раскаялся, возместил причиненный преступлением ущерб в полном объеме.

Его признали виновным в краже в особо крупном размере (ч.3 ст. 205 УК Беларуси) и приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор вступил в законную силу.

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