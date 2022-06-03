Террорист Гиркин устроил истерику из-за провала Россией второго этапа войны 10 3.06.2022, 15:05

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Игорь Гиркин

Экс-глава боевиков уверен, что «донецкого котла» не будет.

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) вновь разразился обвинениями в сторону России, заявив, что она провалила и второй этап войны.

Гиркин плачется, что боевикам и российским оккупантам на Донбассе теперь не удастся окружить украинских военных, и никакого "донбасского котла" нет и не будет, передает glavred.info.

"Донецкого котла никакого нет и, видимо, уже не будет. Мой прогноз заключается в том, что второй этап "операции", нацеленный на окружение и разгром донецкой группировки [ВСУ] , провалился", – признал Гиркин.

При этом он добавил, что российские захватчики не могут продвинуться как с юга Украины, так и с севера. Он отмечает, что оккупанты не смогли дойти с севера до окраин Славянска за три недели.

Он говорит, что некоторые успехи на Донбассе, которые сейчас демонстрируют российские военные, это скорее всего не их успехи на самом деле, а хитрость защитников Украины.

"Да, продвинулись, несколько деревень взяли и продолжаются ожесточенные бои. Почему? Потому что противник контролирует свою оборонительную операцию", – заявил Гиркин.

Раньше террорист плакался, что над армией РФ смеются в Украине. При этом он фактически признал, что РФ пыталась "разменять" уход из северных областей Украины на закрепление за собой Донбасса.

Также он ранее заявлял о катастрофическом положении для РФ в Украине. Он посетовал, что защитники Украины создают мощные рубежи обороны, которые рашистам придется пытаться брать с большими потерями.

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