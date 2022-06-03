В Молдове запретили трансляцию ряда каналов из России и Беларуси 4 3.06.2022, 15:23

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Принят закон, направленный на предотвращение и пресечение попыток дезинформации.

Парламент Молдовы 2 июня принял в финальном чтении Закон о безопасности информационного пространства в "жесткой" редакции, которая предусматривает прекращение трансляции каналов, распространяющих дезинформацию. Об этом сообщает Телерадио-Молдова.

Закон направлен на предотвращение и пресечение попыток дезинформации, затрагивающих национальную безопасность.

Поставщики и распространители медиауслуг не могут теперь транслировать программы, которые оправдывают военную агрессию, отрицают военные преступления и преступления против человечности или разжигают ненависть.

Специально оговаривается, что поставщики и распространители медиауслуг не должны транслировать теле- и радиопрограммы информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания из иных государств, кроме государств ЕС, США, Канады и стран, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия и Беларусь присоединились к этой конвенции, но не ратифицировали ее).

Закон делает постоянным временный запрет на трансляцию ряда каналов из России и Беларуси, введенный после начала вторжения РФ в Украину на время действия чрезвычайного положения в Молдове.

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