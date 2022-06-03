В Госпогранслужбе Украины оценили вероятность повторного вторжения на Севере 7 3.06.2022, 15:37

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Российские оккупанты укрепляют свои позиции возле границы с Сумской и Черниговской областями.

Кроме того, они совершают перемещение войск. Угрозу повторного нападения на Сумскую и Черниговскую области в эфире национального телемарафона оценил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Об этом сообщает 24 канал.

Оккупантов недостаточно для нового нападения, – ГПСУ

Такой группировки, которая повторно могла бы совершить вторжение в Украину на направлении Черниговщины или Сумщины, мы не фиксируем,

– сообщил Демченко.

Он отметил, что пока невозможно точно установить количество российских бойцов и техники, которые находятся возле границы.

В то же время, Демченко объяснил, почему враг ежедневно обстреливает пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Оккупанты делают это для того, чтобы сдержать там украинских военных. Они заставляют военное командование Украины держать силы возле границы, а не перекидывали их на более угрожающие направления.

Спикер службы заверил, что наши пограничники укрепляют позиции и сделают все, чтобы в случае повторного наступления не впустить врага.

Обстрелы пограничья: последние новости

Россияне ежедневно обстреливают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей со своей территории. Только за ночь и утро 3 июня в регионы прилетели не менее 100 вражеских ракет и мин. Известно, что оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня и минометов. К счастью, в результате мощных обстрелов существенных разрушений нет. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Потерь среди военных тоже нет.

Заметим, обстреливали Сумскую область и вечером 2 июня. Тогда российские захватчики открывали огонь из минометов по Миропольской общине. Кроме того, в обед насчитали около 20 "прилетов".

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