СБУ задержала агента ФСБ, собиравшего данные для обстрелов военных объектов в Украине 5 3.06.2022, 15:48

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Он запрашивал у куратора оружие: пистолеты с глушителем и прицелами, гранаты и противопехотные мины.

Контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ, собиравшего данные об объектах, которые могли стать целью для обстрелов РФ, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Благодаря работе Службы безопасности Украины на опережение утечки данных не произошло, а сам предатель задержан "на горячем" – во время съемки одного из военных объектов", - рассказал Дехтяренко в видеосообщении, размещенном в телеграм-канале СБУ.

По словам спикера украинской спецслужбы, злоумышленником оказался местный житель, бывший работник органов исполнительной власти и активный "поклонник" запрещенной партии Шария.

"Российские спецслужбы регулярно поддерживали с ним связь. Их интересовали координаты не только подразделений силовых структур и воинских частей, но и админзданий органов государственной власти", - рассказал он.

В настоящее время, как отметил спикер СБУ, проверяется информация о планировании злоумышленником ряда терактов на территории Украины.

Спикер пояснил, что это связано с тем, что злоумышленник запросил у ФСБ оружие: пистолеты с глушителем и прицелами, патроны с магазинами, гранаты и противопехотные мины МОН-50 с радиодетонаторами.

"В настоящее время агент задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - добавил Дехтяренко.

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