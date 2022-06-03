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Paysend списал у дальнобойщика €4000

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  • 3.06.2022, 16:15
  • 3,106
Paysend списал у дальнобойщика €4000

Ситуация c курсовыми разницами развивается. 

Дальнобойщик Павел один из тех, кто в мае перечислял деньги в Беларусь через платежный сервис Paysend, пишет devby.io. Говорит, что отправил около 7 тысяч евро, списали около 4 200 евро.

Когда увидел огромный минус на литовской банковской карте, написал в поддержку сервиса.

В ответ получил просьбу объяснить причину транзакций, описать взаимоотношения с получателями платежей и отчитаться о доходах.

— Я им ответил, что деньги отправлял на свадьбу, — рассказал Павел. — Потому что собираюсь домой, а провозить наличные через литовскую границу нельзя, можно только 60 евро — вот и отправил деньги домой, на карту брата и другого брата. С ноября живу в кабине. И тут такие дела. Я им написал, приложил выписку только за месяц, итог — блокировка.

(h) п. 7.5 подробно описывает случаи, когда Paysend может приостановить действие кошелька пользователя, среди них —  обеспокоенность безопасностью кошелька и подозрение на мошенничество.

Павел говорит, что четкого плана у него пока нет. 

— Заявление в полицию написал, в Paysera писал много раз, ответ один — это они, а не мы. Готовимся к коллективному иску.

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