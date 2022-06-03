Евросоюз ввел санкции против «Беларуськалия», БКК и «Нафтана»9
- 3.06.2022, 16:22
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Также в «черный список» попали пропагандисты БТ.
В официально журнале Евросоюза опубликованы решения Евросовета, касающиеся расширения санкций в отношении Беларуси и принятые в рамках шестоко пакета рестрикций, вводимых из-за нападения России на Украину.
Как сообщала ранее пресс-служба Евросовета, «Белинвестбанк» будет отключен от SWIFT.
Также санкции введены в отношении 12 физических и восьми юридических лиц.
В санкционный перечень включены:
председатель ЦИК Игорь Карпенко,
сыновья Алексея Олексина Дмитрий и Виталий,
Боголюб Карич,
Андрей Сыч,
Денис Микушев,
Николай Доля,
Андрей Паршин,
пропагандисты Игорь Тур, Людмила Гладкая, Григорий Азаренок,
гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый.
Также вводятся санкции в отношении «Беларуськалия», «Беларусской калийной компании», «Интер-Тобакко», «Нафтана», «Гродненской табачной фабрики «Неман», «Белтаможсервиса», «Белкоммунмаша», Белтелерадиокомпании.