Евросоюз ввел санкции против «Беларуськалия», БКК и «Нафтана» 9 3.06.2022, 16:22

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Также в «черный список» попали пропагандисты БТ.

В официально журнале Евросоюза опубликованы решения Евросовета, касающиеся расширения санкций в отношении Беларуси и принятые в рамках шестоко пакета рестрикций, вводимых из-за нападения России на Украину.

Как сообщала ранее пресс-служба Евросовета, «Белинвестбанк» будет отключен от SWIFT.

Также санкции введены в отношении 12 физических и восьми юридических лиц.

В санкционный перечень включены:

председатель ЦИК Игорь Карпенко,

сыновья Алексея Олексина Дмитрий и Виталий,

Боголюб Карич,

Андрей Сыч,

Денис Микушев,

Николай Доля,

Андрей Паршин,

пропагандисты Игорь Тур, Людмила Гладкая, Григорий Азаренок,

гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый.

Также вводятся санкции в отношении «Беларуськалия», «Беларусской калийной компании», «Интер-Тобакко», «Нафтана», «Гродненской табачной фабрики «Неман», «Белтаможсервиса», «Белкоммунмаша», Белтелерадиокомпании.

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