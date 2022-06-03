Россияне пытались перевезти через белорусскую границу товар на 200 тысяч рублей 2 3.06.2022, 16:32

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В машинах находилось пять тысяч единиц эксклюзивной посуды.

Сотрудники правоохранительного блока Брестской таможни остановили в городе движение трех автомобилей “Mercedes-Vito”, за рулем которых находились граждане России.

Выяснилось, что россияне переместили через границу с сокрытием от таможенного контроля крупную партию эксклюзивной посуды стоимостью свыше 200 тысяч рублей.

Как рассказали в Брестской таможне, в ходе таможенного досмотра в багажных отделениях автомобилей обнаружен элитный фарфор Villeroy&Bosh, винтажный фарфор Weimar Porzellan, Mitterteich Bavaria, Leander 1946, винтажный хрусталь Bohemia, столовые приборы, предметы бытовой техники и кухонная утварь.

Всего в машинах находилось пять тысяч единиц эксклюзивной посуды, которая перемещалась через границу незаконно. Весь товар был изъят.

Брестская таможня начала административный процесс по части 2 статьи 15.1 КоАП (перемещение товаров, подлежащих декларированию, через границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля).

Санкцией этой статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (960 рублей) с возможной конфискацией сокрытых товаров и транспортных средств, используемых для незаконного перемещения.

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