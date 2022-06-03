На белорусских рынках продают овощи из оккупированных регионов Украины 7 3.06.2022, 16:56

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Фотофакт.

Корреспонденты «ГЧ» сравнили цены на фрукты и овощи на рынках в Бресте, Ивацевичах и Ганцевичах.

В Ганцевичах подешевели огурцы, клубника, помидоры, виноград. Есть молодой картофель из Крыма. Продавец поделилась, что в Минске продают клубнику с оккупированного украинского Мелитополя. В Ганцевичах на рынке есть местная клубника – по 17 рублей за кг. Менее красивая есть и по 12. А в целом, клубнику можно приобрести даже по 10 – это дешевле чем на Центральном рынке в Бресте.

В Ивацевичах рынок на привокзальной площади изобилует украинской «молодой» картошкой. Продают по 4,5 рубля за килограмм. Но не знают, из какого города Украины поставляется. Один продавец сказал, что по слухам – из Херсона (этот город также оккупирован россиянами).

В Бресте на центральном рынке, как обычно, можно изучать географию стран. Сейчас появилась дыня из Ирана по 7,5 рубля за килограмм. Зато пропали надписи про картофель из оккупированного украинского Херсона. Из нового – появились баклажаны по 8 рублей. Клубника потихоньку дешевеет: встречается даже за 10 рублей, но вид у нее не самый лучший. Все доступнее становятся огурцы и капуста, больше становится выбор помидоров. Одним словом –лето.

Более подробно цены на рынках смотрите в таблице.

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