Сколько стоит отдых в Беловежской пуще 3 3.06.2022, 17:04

Такой вариант не каждому белорусу по карману.

Есть уголки Беларуси, где побывать надо обязательно и Беловежская пуща один из них. Сюда едут, чтобы увидеть неповторимую природу: зубров и оленей, сказочный древний лес с 600-летними дубами и 300-летними соснами, полюбоваться озерами и различными ландшафтами, пишет belarus.kp.ru. А еще, чтобы посетить поместье Деда Мороза, Археологический музей под открытым небом и Музей народного быта и старинных технологий. В ресторанах и кафе можно попробовать не только напитки из пущанских трав, но и блюда из дичи.

Из Бреста до административного центра Пущи - агрогородка Каменюки – 40 км. От Минска – 360 км. Если вы не на машине, то общественным транспортом можно добраться из Бреста. Маршрутное такси "Брест - Беловежская пуща" курсирует туда-обратно трижды в день. Еще можно уехать и вернуться обратно на автобусе (4-5 раз в день). Если есть желание не просто приехать на один день, то можно найти жилье как в самом Парке, так и в его окрестностях.

На территории нацпарка можно остановиться в гостиницах, гостевых домах, комнатах и на туристических стоянках.

Трехзвездочный гостиничный комплекс «Каменюки» состоит из трех 2-3 этажных корпусов, в которых от 18 до 37 номеров. На территории парка три корпуса. Двухместные номера на двоих обойдутся от 124 до 293 рублей (люкс), дополнительное место – 32 рубля. Одноместный номер – 98 рублей.

В гостинице, которая находится в 1 км от главного входа в парк, двухместные номера на двоих гостей стоят 80-120 рублей (допместо – 30 руб.)

3-комнатный Дом охотника «Переров», рассчитанный на шесть человек, обойдется в 210-300 рублей в сутки (стоимость зависит от числа дней).

Туристическо-гостиничный комплекс «Жарковщина» (три небольших дома от 3 до 9 номеров), находится в 60 км от центрального входа - в Свислочском районе Гродненской области. Там предлагают двухместные номера от 54 до 108 рублей (допместо – 30 руб.). Но чтобы посетить достопримечательности пущи, проехать по ее территории не получится. А по объездной дороге путь займет около 100 км.

В пуще есть пять мест для отдыха под открытым небом, где можно пожить в палатках и неприметной тропой пробираться к ручью, "где трава высока, там, где заросли гуще".

Стоянка "Плянта" располагается в середине экологической тропы "Озерное кольцо" (3 км от главных ворот парка), "Лавы" - в середине экологического маршрута "Лавы" (5 км от главных ворот парка). За стоянку (с дровами) надо будет заплатить 50 рублей в сутки. На прокат можно взять палатки, спальные мешки, котелки, велосипеды, удочки и спиннинги, спортивный инвентарь.

Можно приобрести туристический пакет на три дня, куда будет входить проживание на территории парка, питание и несколько экскурсий. Стоимость на одного – от 252 рублей, на двоих – от 371 рублей. Дополнительно место на ребенка до 14 лет – 94 рубля.

Турпакет на 5 дней: на одного человека – от 483 рубля, на двоих – от 712 рублей. На 7 дней (там больше услуг) на одного человека обойдется от 708 рублей, на двоих – от 1 038 рублей. Ребенка можно разметить за дополнительную плату 169 и 235 рублей соответственно.

В усадьбах, которые находятся на территории заповедника и в окрестностях, можно остановиться как на выходные, так и провести полноценный отпуск. Чем больше вы проведете времени, тем ниже будет цена и радость хозяев.

Стоит только ввести в интернет-поисковиках запрос «усадьба в Беловежской пуще», как появятся весьма разнообразные предложения. Можно поселиться в комфортном коттедже в километре от центрального входа в Парк или, например, в отличном доме с баней в деревеньке в 20-30 км.

Дом со всеми удобствами (рассчитан и на большие компании) на выходные обойдется примерно в 250 рублей в сутки, а на более длительный срок, например дней на 7-10 - от 120 рублей в сутки. Но это в среднем. Для тех, кто ищет более дешевый отдых или с большим комфортом и набором услуг, есть предложения на любой вкус. Поэтому и едут в заповедную даль люди из разных стран.

Но это варианты для проведения полноценного отпуска. Если есть желание выкроить несколько дней для того, чтобы посмотреть пущи и окрестности, то можно остановиться в близлежащих городах. Например, в квартирах Бреста (40 км от пущи) или Каменца (20 км). В Бресте квартира на сутки (в зависимости от комнат, количества гостей, дня недели) обойдется в 70-120 рублей в сутки. В Каменце – около 70 рублей.

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