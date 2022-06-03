Украина получит оружие для контрнаступления 1 Альфред Кох

3.06.2022, 17:36

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Альфред Кох

Пять причин, почему это произойдет.

Вот и закончился еще один, девяносто девятый день войны. В Северодонецке бои. Но как бы не хорохорились украинские военные, похоже, его все-таки сдадут. Да и наступление на херсонском направлении тоже не задалось...

Настроение, соответственно, не ахти. Да, россияне несут большие потери. Но мы ведь хорошо знаем, что русским генералам никогда не было жалко солдат. Вот и сейчас они их совсем не жалеют. В этом, собственно, и заключается русская военная стратегия. Этим она и отличается от всех других.

Колоссальное огневое преимущество, которое сейчас есть у российской армии, не может не сказываться на поле боя. Я хоть и не военный специалист, но даже мне понятно, что в таких условиях планомерное отступление - самая разумная стратегия.

Сейчас все взялись говорить, что война будет долгой. Но насколько долгой? Полгода? Год? Два? Десять? Хрен его знает. Мне кажется, что до ноября. Максимум - до Нового Года. Хотя кто я такой? Мои рассуждения о войне смешны и непрофессиональны. Так что вы меня не особо слушайте.

Я вот кого не почитаю из т.н. "военных экспертов", все выдают желаемое за действительное. Российские эксперты наперебой рассказывают, что тактика перемалывания ВСУ дает блестящие результаты. И типа русская улитка ползет медленно, но верно. И доползет таки до польской границы.

Украинские же эксперты говорят, что ресурсы у России не безграничны. Солдатиков может она еще и наберет, а техники хорошей у нее уже нет. А на старой далеко не уедешь... Да и чем дальше в глубину Украины они заходят, тем больше растягиваются их коммуникации, тем тяжелее логистика, тем проще ВСУ бить по коммуникациям.

Я вот посмотрел на карту. (Я как всякий дилетант, воюю по Google map). И что я вижу? Максимально российская армия углубилась в Украину в районе Изюма (100 км по прямой от границы с Россией), доходила до Киева (100 км до белорусской границы) и сейчас стоит на криворожском направлении (180 км от границы с Крымом).

То ест первые 100 - 150 км они пролетают мигом, а потом встают: коммуникации растягиваются, становятся уязвимыми, сопротивление ВСУ нарастает, плюс партизаны и т.д. И дальше уже, сколько не старайся, продвинутся не удается. Да и двигаться то получается только лишь там, где степь голимая. А под Киевом и Черниговом (где леса да болота) - вообще отступить пришлось...

Ну, ок. Допустим россияне не станут ползти от Донбасса до Львова, а захотят перерезать каналы поставок западного оружия и нападут с севера, из Беларуси, прямо на Львов. Тогда им придется пройти 300 км. И не по степи. Не знаю как военным специалистам, а мне кажется, что это утопия. Опять пройдут 100 км и встанут.

А не дойдя до Львова встать, так тогда лучше и не начинать: каналы-то поставок все там, в районе Львова. Получится как с походом на Киев: потеряют солдат, технику, а потом придется удирать. Это ж еще нужно учитывать специфику местного населения: им партизанить против москалей - не впервой...

Что еще? Высадка десанта в Одессе? Ну, не знаю... Надеюсь, что ВСУ уже подготовились на этот случай. "Малая земля" и "День D" в одном флаконе... Есть ли у русских такие силы? Сильно сомневаюсь. Тем более, что свою морскую пехоту они уже сильно поистрепали в боях, а высаживать необстрелянных срочников или военных пенсионеров - глупая и бессмысленная затея...

Хотя, с другой стороны, я же не знаю: есть ли у ВСУ силы на такой "второй фронт"? Сколько этих самых БТГ сможет Украина выделить для противостояния наступающим на Львов российским войскам и для отражения десанта на Одессу? Может их уже и вовсе нет в резерве...

Одно понятно: что все непонятно будет еще месяц - полтора. А потом огневое преимущество россиян исчезнет, союзники оснастят ВСУ хорошей дальнобойной и реактивной артиллерией и этой будет уже другая война.

Но сколько HIMARSов и его аналогов поставят союзники Украине - непонятно. И хватит ли их, чтобы получить преимущество над путинском войском - тоже неизвестно. Вполне возможно, что этого оружия будет достаточно, чтобы остановить россиян, но хватит ли его, чтобы перейти в наступление? Сие неведомо...

Впрочем, вот тогда мы и узнаем реальный план, который Запад имеет в отношении Украины. Хочет ли он, чтобы Украины победила Путина и выгнала его из Донбасса и Крыма, или он хочет лишь остановить путинскую агрессию и усадить Россию и Украину за стол переговоров, где они будут искать пресловутый "компромисс".

Тут давеча Киссенджер рассуждал о необходимости того, чтобы Украина пожертвовала частью своей территории ради мира с Россией. Вот по объемам поставок HIMARS мы и узнаем: было ли это заявление идиотской самодеятельностью старого пердуна, проигравшего вьетнамскую войну, или же это был скрытый месседж Запада Зеленскому, сделанный уважаемым политиком и авторитетным экспертом.

Сам-то я, разумеется, считаю первое, но кто меня спрашивает? Где я и где - Киссенджер. Киссенджер, вон с Путиным ручкался и вообще встречался с членами клуба "Валдай". Я до таких высот никогда не поднимусь...

Сдается мне, что он Путину подыгрывал, а не месседж Запада передавал, но что я тут рассуждаю: скоро мы все узнаем.

Я уверен, что все будет так, как хотят украинцы. То есть HIMARS будет много. Во всяком случае достаточно, чтобы перейти в наступление. Почему я так считаю? Потому что:

1. США (конкретно Байден) недавно пережили резкое падение рейтинга и унижение в связи с бегством из Афганистана. Второго такого поражения он не хочет.

2. Осенью в США будут промежуточные выборы в Конгресс. И разумеется ситуация в Украине станет одной из главных тем. Без поставок тяжелого оружия ситуация для Украины резко ухудшится и к осени уже невозможно будет скрыть катастрофы.

А это будет одновременно и катастрофа для демократов, поскольку их правительству уже нельзя будет сделать вид, что война в Украине их не касается: слишком активно они в нее уже влезли и слишком однозначную позицию заняли.

3. Америка не может проиграть этой войны потому, что тогда она проиграет не только Украину, но и Европу в целом, поскольку ее европейские союзники увидят, что несмотря на громогласные заявления США не смогли помочь Украине.

И значит нет уверенности, что они выполнят свой союзнический долг и по отношению к ним. А раз так, то Европа будет искать другие альянсы и союзы. И лидерству США придет конец.

4. Общественное мнение не только в США, но и на Западе в целом, полностью на стороне Украины. Люди уже слишком много инвестировали в эту войну своего личного благополучия и души, чтобы простить политикам предательство Украины, которая противостоит "русским варварам".

Если выясниться, что все это было зря - политической системе Америки и Европы будет нанесен сокрушительный удар. И нанесут его сами избиратели. Американский политический истеблишмент не может допустить этого. Они однажды уже пережили подобное потрясение, когда разочарованный в них избиратель выбрал их врага - Трампа. Повторения подобной ситуации снова они не хотят.

5. И наконец, Украина действительно жертва агрессии. Она подверглась беспрецедентно жестокому нападению. И что бы не говорили о цинизме и лицемерии западной политической системы, однако все имеет свои пределы и в таких черно-белых ситуациях Запад всегда занимал правильную позицию. В конце-концов демократии так или иначе управляются народами и полностью игнорировать мнение людей, тем более в такие критические моменты истории, невозможно.

Из всего этого вытекает то, что оружия будет достаточно. И главное, не раскиснуть и не прогнутся до того момента, как его станет достаточно для наступления.

Пусть нас всех греет осознание того, что наше дело - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, "Фейсбук"

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