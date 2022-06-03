В какие страны и за сколько можно отправиться в шоп-тур из Беларуси 5 3.06.2022, 17:46

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Белорусские туркомпании возобновляют поездки за покупаками в другие страны.

Белорусские туркомпании возобновляют поездки в шоп-туры за границу. Из стран, куда можно отправиться за покупками, — Польша, Литва, Германия, Россия. Журналисты zerkalo.io посмотрели, сколько стоят такие туры и какую программу они предполагают.

Из Беларуси в Белосток

Поехать в приграничный польский город Белосток предлагают несколько компаний. Например, турагентство «Эконом тур» возит туда людей по два раза в неделю на один день, а также с ночевкой.

Однодневную поездку можно купить за сто рублей на одного человека, с ночевкой поездка обойдется в 155 рублей плюс доплата за отель и завтрак — 90 злотых или почти 50 рублей. Если выбирать вариант с ночлегом, то он проходит в те дни, когда разрешена торговля по воскресеньям. Но есть компании, которые предлагают однодневные поездки и по меньшей цене — от 80 до 95 рублей.

В компания отмечает, что покупки надо делать для себя, «челноков» тут не ждут. От желающих пошопиться, кроме денег, нужны паспорта с визой и страховкой. Если визы нет, то открыть ее турфирма не поможет.

Выехать можно из Минска, Борисова, Жодино, Смолевичей. Организаторы подробно расписали, в какие магазины не стоит ехать, т.к. за ковидные времена ассортимент там изменился. Также желающие могут сделать в Польше прививку от коронавируса.

Но можно купить аналогичные туры и дешевле. Например, столичная фирма «Нова Тур» сейчас предлагает путевку в Белосток на один день со скидкой — за 95 рублей. При этом поездка организована так, что времени на посещение магазинов выходит больше.

В магазины и аквапарк Вильнюса

Тот же «Эконом тур» предлагает однодневный шоп-тур в литовскую столицу, выезд — раз в неделю, по пятницам. Стоимость — 80 рублей.

Программа посещения напоминает доковидную: с утра на вещевой рынок «Гарюнай», торговый центр OZAS (кому он не интересен, может сходить в расположенный рядом аквапарк), потом «Акрополиса» и продуктовый магазин Maxima, а в конце — посещение «IKEA».

На распродажи в Берлин

В начале августа «Эконом тур» запланировала поездки на сезонные распродажи в Берлин. Стоимость тура — 120 евро, по сегодняшнему курсу это около 330 рублей. Путешествие займет четыре дня, две ночи туристы проведут в отеле.

Помимо посещений магазинов турфирма включила в стоимость две экскурсии — в Познани и Потсдаме.

На рынки в Москву

Фирма «БусБайТур» из Минска возит покупателей в Москву на рынки «Люблино» и «Садовод». По трассе М1 автобус может забрать туристов из Жодино и Борисова. Проезд в обе стороны на двойное сидение обойдется в 60 долларов (157 рублей), на одном кресле — 40 долларов (105 рублей).

По плану, в пять утра людей привезут на вещевой рынок «Люблино», а в 8.00 их перемесят на рынок «Садовод», где можно купить одежду, обувь и зайти в «завораживающие павильоны с бижутерией и аксессуарами».

Выехать из Москвы надо будет оперативно — уже в 11.00, в Минск обещают прибыть около 20.00−23.00.

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