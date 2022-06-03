«Такого не видел никогда» 13 3.06.2022, 18:01

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Какой феномен удивил водителей на трассе Минск – Гродно?

Трассу М6 Минск – Гродно и проезжающие по ней автомобили атаковали полчища насекомых. Водители не скрывали своего удивления количеством насекомых, облепивших кабины авто, мотошлемы и мотоциклы, пишет АвтоГродно.

"Такого еще нигде не видел за всю жизнь, сколько езжу, а езжу уже 20 лет. Просто жесть", – написал в редакцию сайта водитель МАЗа, который проехал по трассе М6 через облако насекомых. И он был не единственным. Гродненские водители показали последствия встречи с насекомыми.

Водители, которые сообщили в редакцию о нашествии насекомых, ехали по одному и тому же участку трассы М6 между Воложином и Ивьем. Было это 1 июня, в среду.

"Все, кто ехал в Гродно по трассе в тот вечер, сворачивали на заправку у поворота на Ивье и пытались хоть как-то отмыть стекла своих автомобилей. На заправке были даже очереди за шваброй и ведром с водой. Водители говорили, что таких крупных насекомых и в таком количестве еще не встречали", – рассказала корреспондентам Алеся, которая проехала через облако насекомых на мотоцикле.

"Эти насекомые моментально налипали на стекла, их было невозможно смыть щетками, а выходить в том месте как-то не хотелось", – добавил водитель МАЗа.

"Я сегодня на мойку приехал, так там были в шоке просто, такого не видели нигде и никогда, – рассказывает водитель грузовика DAF, который также был в это время на трассе М6. – Час мыли с кислотой, еле отмыли кабину".

"Я и на трассе пытался почистить стекла, останавливался, доливал омыватель. Но эти насекомые, даже не знаю что за они, летели без разбору, били по лицу, в кабину моментом залетали", – добавил мужчина.

Вероятно, это сезонное появление насекомых. Водители, которые вчера проезжали по указанному участку, уже с таким большим скоплением насекомых не встречались.

В подобных ситуациях советуют как можно скорее смачивать кузов с налипнувшими насекомыми и отмывать их. Иначе вещества, выделяемые насекомыми, повреждают верхний слой лакокрасочного покрытия и оставляют на кузове долговечные пятна.

Еще одна проблема встречи с роем насекомых – забивание сот радиатора. Плотный слой насекомых на радиаторе может привести к плохому охлаждению двигателя, его перегреву и капитальному ремонту. Вот почему в дальних поездках перед радиатором рекомендуют ставить москитную сетку.

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