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В Украину вернулись 2,7 млн украинцев с начала полномасштабной войны

  • 3.06.2022, 18:08
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В Украину вернулись 2,7 млн украинцев с начала полномасштабной войны

Об этом сообщили украинские пограничники.

За 100 дней полномасштабной войны в Украину въехали около 2,7 млн человек. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

С 24 февраля пограничники оформили более 8,3 млн человек, пересекших границу в обоих направлениях. Из них почти 5,2 млн человек выехали из страны, а въехали в Украину – почти 2,7 млн украинцев.

В частности, 2 июня из Украины уехали более 35 тыс. человек, сообщили в ГПСУ. В то же время прибыли в страну более 37 тыс. человек, из них более 33 тыс. – украинцы. Также западные границы страны пересекли около 19 тыс. транспортных средств. Кроме того, пограничники оформили 158 грузовиков с гуманитарной помощью.

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