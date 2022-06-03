В Украину вернулись 2,7 млн украинцев с начала полномасштабной войны 3.06.2022, 18:08

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Об этом сообщили украинские пограничники.

За 100 дней полномасштабной войны в Украину въехали около 2,7 млн человек. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

С 24 февраля пограничники оформили более 8,3 млн человек, пересекших границу в обоих направлениях. Из них почти 5,2 млн человек выехали из страны, а въехали в Украину – почти 2,7 млн украинцев.

В частности, 2 июня из Украины уехали более 35 тыс. человек, сообщили в ГПСУ. В то же время прибыли в страну более 37 тыс. человек, из них более 33 тыс. – украинцы. Также западные границы страны пересекли около 19 тыс. транспортных средств. Кроме того, пограничники оформили 158 грузовиков с гуманитарной помощью.

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