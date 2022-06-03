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До +26°С будет в Беларуси в субботу

  • 3.06.2022, 18:13
  • 1,052
До +26°С будет в Беларуси в субботу

Прогноз.

Преимущественно без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Беларуси 4 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу, 4 июня, ночью будет малооблачно, а днем переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами по Витебской и Брестской областям пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 5-11 градусов, днем воздух прогреется до 20-26.

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