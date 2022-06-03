В больнице Бородянки установили солнечные панели от Илона Маска 3 3.06.2022, 18:55

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Фотофакт.

Помещение больницы в Бородянке Киевской области оборудовали солнечными панелями от компании Tesla американского мультимиллиардера Илона Маска.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Недавно Илон Маск передал нам солнечные станции, которые сейчас обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры Киевщины. На деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, бывают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений", - сообщил он.

Федоров добавил, что благодарен Илону Маску за помощь Украине.

Отметим, что солнечные панели мощностью 13.9 кВт установили в "Бородянском центре первичной медико-санитарной помощи". По данным военной администрации области, солнечная станция способна обеспечить заведение электроэнергией минимум на одни сутки.

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