закрыть
3 июня 2022, пятница, 20:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В больнице Бородянки установили солнечные панели от Илона Маска

3
  • 3.06.2022, 18:55
  • 1,470
В больнице Бородянки установили солнечные панели от Илона Маска

Фотофакт.

Помещение больницы в Бородянке Киевской области оборудовали солнечными панелями от компании Tesla американского мультимиллиардера Илона Маска.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Недавно Илон Маск передал нам солнечные станции, которые сейчас обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры Киевщины. На деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, бывают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений", - сообщил он.

Федоров добавил, что благодарен Илону Маску за помощь Украине.

Отметим, что солнечные панели мощностью 13.9 кВт установили в "Бородянском центре первичной медико-санитарной помощи". По данным военной администрации области, солнечная станция способна обеспечить заведение электроэнергией минимум на одни сутки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Плейбой» для спасателя
«Плейбой» для спасателя Ирина Халип
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки?
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки? Наталья Радина
Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман
Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин