Украинцы защищают свою землю уже 100 дней 2 3.06.2022, 19:44

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Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 3 июня.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не выявлено, впрочем, продолжаются мероприятия боевой подготовки армии Беларуси в Брестской области. Также сохраняется опасность ракетных ударов.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. Однако враг вел разведку с применением БПЛА в отдельных районах Сумской и Черниговской областей, нанес ракетный авиационный удар в районе населенного пункта Краснополье Сумской области и произвел минометный обстрел в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивает на сдерживании продвижения наших войск в направлении государственной границы. Продолжал огненное влияние на подразделения Сил обороны с применением авиации, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Продолжается разведка с целью поиска слабых мест наших войск и определение дальнейших направлений активных действий. Не прекращается проведение мероприятий логистического обеспечения и усиления группировки войск врага.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают ведение обороны, разрушают гражданские объекты в городе Харькове. Нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям наших войск в районах населенных пунктов Слатино и Дементиевка.

На Славянском направлении враг готовился к возобновлению наступления, сосредоточил группировку численностью до двадцати батальонных тактических групп. С целью улучшения тактического положения пытался вести наступление в направлении населенных пунктов Барвенково и Святогорск, успеха не имел.

На Донецком направлении противник сосредоточивал основные усилия в районе города Северодонецк. Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются.

Враг вел наступление в направлении населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск. Безуспешно, отошел на ранее занятые позиции. Пытался взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки.

На Лиманском направлении оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел. Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Николаевка, Полтавка и Покровское.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции. Совершал артиллерийское огневое поражение и активизировал ведение воздушной разведки.

На Бессарабском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено.

Основные усилия корабельных группировок противника в Черноморской и Азовской морских зонах были сосредоточены на выполнении задач по изоляции районов боевых действий и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении.

В то же время, на временно оккупированной территории Донецкой области продолжается принудительная мобилизация гражданского населения.

"Угрожая уголовной ответственностью, командование оккупационных войск пытается восполнить потери подразделений, которые они понесли в боевых действиях против защитников и защитниц Украины.

По имеющейся информации, командование Вооруженных сил Российской Федерации принимает меры по активизации разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности на территории Украины. С этой целью осуществляется набор и подготовка наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующей их деятельностью на территории Украины. Преимущество при осуществлении указанного отбора предоставляется жителям и бывшим жителям Донецкой и Луганской областей, хорошо владеющих украинским языком", - сообщают в Генштабе.

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