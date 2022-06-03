Украинский боец запрыгнул на танк оккупантов и забросил гранату 6 3.06.2022, 20:15

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Уникальные кадры.

Во время боев ВСУ с оккупантами в Камышевахе Запорожской области один из украинских защитников забросил гранату прямо в люк российского танка и обезвредил вражескую технику.

Уникальные кадры с поля боя опубликовал в Telegram корреспондент Андрей Цаплиенко.

Журналист рассказал и детали произошедшего. По его словам, бой с российскими войсками состоялся 30-31 мая.

Боец 131 батальона ТрО героически обезвредил танк противника, запрыгнув на него и забросив внутрь гранату.

В то же время Цаплиенко подчеркнул, что бои в тот день легковооруженной ТрО с тяжеловооруженным врагом были тяжелыми: "В домах, которые якобы должны были быть пустыми, оккупанты сделали позиции".

"Курили перед домами и были очень удивлены, увидев нас", - рассказал из украинских военных.

"Украинцы приняли бой. Оккупантов прикрывала арта. По территориалам "отработала" российская авиация. Но даже в таких условиях, вооруженные только стрелковым оружием, гранатами и РПГ, обычные ребята-ТрОшники поджарили два танка с буквами z. Один из них вы видите", - сообщил Цаплиенко.

К сожалению, из-за превосходства в количестве противника украинцы вынуждены были отойти.

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