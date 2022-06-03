Украинский боец запрыгнул на танк оккупантов и забросил гранату

Украинский боец запрыгнул на танк оккупантов и забросил гранату6
- 3.06.2022, 20:15
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Уникальные кадры.
Во время боев ВСУ с оккупантами в Камышевахе Запорожской области один из украинских защитников забросил гранату прямо в люк российского танка и обезвредил вражескую технику.
Уникальные кадры с поля боя опубликовал в Telegram корреспондент Андрей Цаплиенко.
Журналист рассказал и детали произошедшего. По его словам, бой с российскими войсками состоялся 30-31 мая.
Боец 131 батальона ТрО героически обезвредил танк противника, запрыгнув на него и забросив внутрь гранату.
В то же время Цаплиенко подчеркнул, что бои в тот день легковооруженной ТрО с тяжеловооруженным врагом были тяжелыми: "В домах, которые якобы должны были быть пустыми, оккупанты сделали позиции".
"Курили перед домами и были очень удивлены, увидев нас", - рассказал из украинских военных.
"Украинцы приняли бой. Оккупантов прикрывала арта. По территориалам "отработала" российская авиация. Но даже в таких условиях, вооруженные только стрелковым оружием, гранатами и РПГ, обычные ребята-ТрОшники поджарили два танка с буквами z. Один из них вы видите", - сообщил Цаплиенко.
К сожалению, из-за превосходства в количестве противника украинцы вынуждены были отойти.